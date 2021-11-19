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Как Дед Мороз стал брендом и о закулисье шоу «Голос» – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи неспящим! С вами на ПАИ Сергей Владимирович и «Хороший дайджест»!

Начнём с того, что вчерашний день, 18 ноября, был днём рождения Деда Мороза. Сейчас кого ни спроси — все знают, что живёт Дед Мороз в Великом Устюге. Но мало кто знает, что ещё с советских времён все письма к Деду Морозу уходили в Архангельск. Там, в Соломбале, предприниматель обустроил деревянное здание и назвал его «Почта Деда Мороза». Кстати, ни одно письмо не оставалось без ответа. Только кто бы мог подумать, что бренд своруют и переведут в Великий Устюг? Так что Дедушка Мороз — не сказочный герой, а бренд. Вроде «Адидас» или «Лады».

И раз уж заговорили на новогоднюю тему, можно сказать точно, что ёлку в Пскове поставят ту же, что была в прошлом году. Крысы её не съели, как писали некоторые СМИ. А на улице Пушкина планируют провести новогоднюю ярмарку. Да, скоро Новый год, время, когда нужно забыть о старых ошибках и начать планировать новые.

Трёхминутный клип из таймлапсов ночного неба в Пскове сделал пскович Михаил Прохоренко. Получилось красиво. Таймлапс — это фотофиксация через определённые равные промежутки времени. Рекомендую взглянуть на это

Нина Григорьева из Порхова участвовала в шоу «Голос» на Первом канале. ПАИ не могло обойти вниманием это событие, и наши сотрудники взяли у конкурсантки интервью.

Псковский драмтеатр объявил свою «чёрную пятницу». Театр подарит зрителям скидки до 50 % на спектакли и концерты. 

Сюжет о выращивании искусственных алмазов в «Моглино» вышел на Первом канале. Ролик идёт около трёх минут, но получилось очень интересно и познавательно.

Напоследок скажу, что Владимир Путин пообещал повысить МРОТ, а значит, должны будут подрасти и пособия. Я прав? Правительство уже сегодня вечером отрапортовало о выделении средств. Не всё так плохо, как кажется в кустах чертополоха.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера! 

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