Губернатор Псковской области поблагодарил матерей за любовь и нежность

15:34, 28 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил в своём Instagram-аккаунте мам, бабушек и прабабушек, выразив им благодарность за бесконечную любовь и нежность, а также за тяжёлый труд без выходных и отпусков, за заботу и мудрость.

«Каждая мама совершила достойный уважения и благодарности подвиг. Мы всегда будем ценить и радовать вас», — подписал пост губернатор региона.

Напомним, что сегодня матерей поздравил глава администрации Пскова Борис Елкин, пожелав им здоровья и счастья. Также псковичек поздравила глава города Елена Полонская, которая 26 ноября провела встречу с многодетными матерями города.

Кроме того, слова благодарности выразили сенатор Елена Бибикова, сотрудники Росгвардии и Северо-Западного филиала «Россетей».

