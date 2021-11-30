О снеге, снова о снеге, электричестве и миллионерах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:59, 30 ноября 2021, ПАИ

Доброй ночи неспящим! Это «Хороший дайджест», а вместе с ним Сергей Владимирович.

Самая главная новость вчерашнего дня – начавшийся густой снегопад. Синоптики предсказали сильный снег и в течение наступившего нового дня, 30 ноября. А вы хотели Новый год встречать без снега? Нет уж! Пусть валит! Только всех, кто за рулём, призываем быть втройне осторожными.

Главный синоптик Псковской области Тала Нещадимова рассказала, что за первые два рабочих дня этой недели может выпасть аж 12 сантиметров осадков. Это много, друзья. А вы замечали, что, как только выпадает снег, начинается эпическая битва людей и машин! Снегоочистители отбрасывают снег на обочину, на которой сразу появляются люди и лопатами бросают снег обратно на дорогу!

Из-за этого буйного снегопада 4,5 тысячи человек в Псковской области опять остались без света. Мы уже на собственной шкуре выяснили, что при сильном ветре электричества нет. И при сильном снеге электричества нет. И только вся наша жизнь как электричество: с напряжением встаёшь, с сопротивлением идёшь на работу, весь день искришь, наэлектризованный приходишь с работы, а потом вырубаешься. А лампочки от нас не загораются...

Прокуратура уже заинтересовалась вопросом, почему Псковская область живёт в XXI веке, а с электричеством беда, словно в веке XIX. Если найдут ответ, прокуроров можно будет смело причислять к историкам – очень уж некрасивая история каждый раз получается с электроэнергией.

Псковские школьники-миллионеры рассказали, как заработали первые деньги. Вы спросите, откуда у нас в школах школьники-миллионеры? Очень просто. Ребята из Псковской области принимали участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена» и выиграли призовые, которые намерены потратить на обучение и саморазвитие.

Как сегодня Псков утонул в снегу, можно посмотреть через объектив Арсения Тимашова. Фотограф походил по заснеженному Пскову и снял для вас фоторепортаж. Красиво получилось.

И напоследок расскажу, как в Великих Луках два бравых полицейских спасли котёнка. Бедолага высоко забрался на дерево, а спуститься не смог: ну правильно, сзади глаз нет! И вот ребята в форме даже задействовали автовышку, чтобы спасти орущего Пушистика. Мир не без добрых людей.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!



