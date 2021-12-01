О важности соцсетей, путешествиях и настоящем предновогоднем чуде – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:06, 01 декабря 2021, ПАИ

Доброй ночи неспящим!

С вами Сергей Владимирович и, как всегда на исходе дня, «Хороший дайджест». Подбиваем добрые итоги, поехали!

Сегодня ТАСС опубликовал рейтинг губернаторов 20 регионов. Их оченивали по активности в социальных сетях и доверию граждан. Отрадно, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников по активности в соцсетях оказался на третьем месте, а по уровню доверия псковичей — на восьмом из 20 возможных. Это очень непохие результаты. О чём они говорят? Присутствие региональной власти в социальных сетях и её своевременный отклик на нужды псковичей убирают админстративную волокиту при решении любых вопросов. Достаточно обратиться напрямую. А ещё прослеживается интересная зависимость: чем активнее власть в соцсетях, тем больше к ней доверия.

Сегодня в Псковском областном Собрании депутатов заявили, что бюджет региона в будущем году может пополниться на 10-15 млрд рублей за счёт поступления дополнительных федеральных средств. Если это не целевые средства, которые нужно использовать только на определённые программы, я бы знал, куда их распределить. Перво-наперво, думаю, надо было бы решить вопрос с постоянством подачи электричества. Оно то играет, то не играет. А надо, чтобы играло при любой погоде. По состоянию на 11:00 вчерашнего дня из-за продолжающейся непогоды без электроснабжения в Псковской области оставалось более 12 тысяч жителей региона. Как говорят сами электрики, если не удалось устранить неисправность с помощью изоленты, значит, использовалось мало изоленты!

Российский оператор железных дорог РЖД запустил туристический «Серебряный маршрут»: за выходные туристам предлагается посетить четыре древних города России — Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Расписание составлено так, чтобы за выходные туристы смогли увидеть достопримечательности всех четырёх городов. При этом можно как купить экскурсии у проводника, так и спланировать самостоятельно. Россия — это такая страна, где вся внешняя политика ориентирована на развитие внутреннего туризма.

Надежда Назаренко вчера в «Главной теме» рассказала, как прошло чаепитие псковских отличников у губернатора. Мероприятие носит название «Губернаторский дневник» и стало интересным и востребованным.

Города Псковской области потихоньку готовятся к встрече Нового года. 30 ноября сотрудники МП «Зеленхоз» начали демонтаж старой гирлянды с центрального моста в Великих Луках, в ближайшее время там будут установлены новые огни.

Напоследок я приберёг вам новость, от которой лично у меня стало тепло на сердце. В октябре этого года в Печорах произошёл сильный пожар, и семья Татьяны Тимофеевой осталась без денег, без жилья, без имущества и без надежды на будущее. В скором времени активисты организовали сбор денег. Мне радостно сообщить, что сегодня для этой семьи была куплена часть дома в Печорах. Им теперь будет где жить. Как говорила моя бабушка, были бы кости, а мясо нарастёт. Вот вам и пожалуйста: самое настоящее предновогоднее чудо! А вы верите в чудеса?

Это был 150-й выпуск «Хорошего дайджеста».

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!