О грамотной белке, новогодних профессиях и настроениях – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:37, 07 декабря 2021, ПАИ

Доброй ночи всем, кто не спит! Это «Хороший дайджест», и мы снова говорим только о позитивных новостях ушедшего дня. Меня зовут Сергей Владимирович. Поехали!

Как вы думаете, друзья, какие вакансии самые новогодние? Актёры на роль Деда Мороза и Снегурочки? Нет.

Самыми востребованными оказались сборщики, комплектовщики и фасовщики новогодних подарков – 41% вакансий от общего объёма предложений о работе данной тематики. Также работодатели активно набирают менеджеров по продаже новогодних подарков и специалистов по обработке новогодних заказов (14%), аниматоров и артистов для новогодних шоу и исполнения ролей Деда Мороза и Снегурочки (14%). В предновогоднее время требуются продавцы на ёлочные базары, специалисты по реализации новогодней пиротехники, а также продавцы и упаковщики новогодних деревьев.

В 2021 году в Псковской области увеличились показатели производства молока, мяса птицы и рапса. И надо сказать, что регион не только сохранил показатели молока в этом году, а и приумножил! Как говорил Кот Матроскин, «я и так счастливый был, а теперь в два раза счастливее стану!»

В Псковскую область поступили новые школьные учебники на 30 млн рублей. На текущей неделе в регион поступят учебники ещё на 200 тыс. рублей. Всего в область поставили более 70 тыс. новых учебников. Главное, чтобы они были учебными пособиями, а не изумлением для родителей. Уж очень часто стали удивлять современные учебники. Решите парочку задач!

Белку с полными лапками орехов посадили на гладкий горизонтальный стол и толкнули по направлению к краю. Приближаясь к краю стола, белка почувствовала опасность. Она понимает законы Ньютона и предотвращает падение на пол. Каким образом?

Первый раз вижу, чтобы белка понимала физику!

И ещё одна задачка. По генетике.

У Чебурашки большие уши и волосатая грудь – рецессивные гены, локализованные в Х-хромосоме на расстоянии 20 морганид. Чебурашка с маленькими ушами и голой грудью, мать которого имела волосатую грудь, а отец – большие уши, выходит замуж за чебурана с маленькими ушами и голой грудью. Какова вероятность появления в этой семье чебурашек и чебуранов с большими ушами и волосатой грудью?

Вот вы смеётесь, а эта чепуха написана в учебнике!

Самую яркую комету 2021 года C/2021 A1 (Leonard) сфотографировал над Изборском астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов.

Комета будет видна на всей территории России. Лучше всего её искать за два часа до восхода Солнца над восточной частью горизонта. 8 декабря Земля пройдёт плоскость орбиты кометы, и из-за этого получится увидеть её хвост в виде тонкого длинного «шипа».

Псковское агентство информации заинтересовалось: насколько вы чувствуете приближение Нового года? И получилось неплохо.

Большинство участников опроса чувствуют приближение праздника. Поставили ёлку и украсили свой дом 43% респондентов. У 11,5% ощущение новогоднего праздника появилось вместе с первым снегом и морозами. Почти 16% ощущают нечто среднее: вроде есть настроение, а вроде нет. Около 22% не ощущают наступление Нового года: рабочая рутина и личные проблемы не позволяют насладиться предновогодней атмосферой. 7,5% вообще потеряли счёт времени и удивлены, что в календаре уже зима.

Напоследок расскажу о том, что, к большой радости всех российских поклонников Гарри Поттера, на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге появилась знаменитая платформа 9 ¾. Такой номер носила волшебная платформа, с которой герои книг Джоан Роулинг отправлялись на учёбу в Хогвардс.

Забавный анекдот, который я помню на эту тему.

Гарри: «Только не Слизерин, только не Слизерин!»

Распределительная шляпа: «Томское моторно-тракторное училище!»

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!