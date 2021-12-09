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Общество

Как самому стать Дедом Морозом, о ёлочных базарах и сладостях – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи, неспящие!

Это «Хороший дайджест», словно колокольчик ушедшего дня. Меня зовут Сергей Владимирович.

Динь-динь-динь!

Россияне стали в два раза больше есть сладкое. Увеличение спроса на кондитерские изделия зафиксировали сервисы доставки еды. С чего бы это? Мне кажется, народ таким образом заедает пандемию. Тут ограничения, там QR-коды, здесь проверки масочного режима – и как после всего этого не слопать шоколадку? Хотя бы для того, чтоб жизнь казалась послаще. Только помните, шоколад поднимает настроение только до тех пор, пока не встанешь на весы.

Выпускник Плюсской школы, тренер по кроссфиту Семён Кокотлив вышел в финал проекта «Русский ниндзя». Самое трогательное, что Семён борется за приз 5 млн рублей ради мамы. У неё сгорел дом, и спортсмен хочет купить новый. Интересно, ест ли Семён сладкое?

Псковская область вошла в топ-7 на Северо-Западе по популярности отдыха в санаториях в 2021 году. И это хорошо. Если люди приезжают в псковские санатории, значит, в них оптимальное соотношение цены и качества.

Команда FNJ студии хореографии и актёрского искусства UNI-Center заняла первое место на танцевальном фестивале современной хореографии Star't dance fest в Санкт-Петербурге в номинации Diva Mix Adults. В состав команды вошли студент Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Илья Тимофеев и первокурсница Института права, экономики и управления Варвара Макарова. Молодцы! Знай наших!

Определены победители конкурса на право торговли ёлками. Приём заявок проводился с 23 ноября по 3 декабря. 7 декабря конкурсная комиссия подвела итоги конкурса. Ёлки будут продавать с 18 по 31 декабря. В этом году на территории Пскова будет организовано 25 объектов торговли ёлками. Их адреса вы можете узнать из новости.

В Псковской области стартовала одна из самых замечательных ежегодных акций – «Ёлка желаний». Не знаю, кто её придумал, но придумано здорово! И каждый из вас может стать Дедом Морозом. Ведь дарить подарки гораздо приятнее, чем получать! Не верите? Попробуйте на «Ёлке желаний». Выберите мечту ребёнка и осуществите её! В исполнении желания самое главное – правильно и чётко сформулировать то, чего ты хочешь. А то одна моя знакомая загадала в прошлом году: «Хочу жить полной жизнью!» И поправилась на десять килограммов.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера! 

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