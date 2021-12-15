О новогодних игрушках, вторых школьных сменах и освещении – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:43, 15 декабря 2021, ПАИ

Доброй ночи, неспящие! С вами на сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест». В это время мы вспоминаем только позитивные новости ушедшего дня.

Выставка «До Нового года не трогать!» открылась во Дворе Постникова в Пскове. Скажете, странное название? Ничего подобного! Дело в том, что там выставлены старые новогодние игрушки. Мне кажется, стеклянные старые игрушки несут с собой особенное настроение – настоящую сказку. У меня дома, к примеру, есть Дед Мороз из папиросной бумаги и ваты. Ему уже около 48 лет. Покупали родители, когда были молодыми. Храню как зеницу ока. Достаёшь его – и, кажется, вот оно, воплощение новогоднего праздника!

Похоже, что псковские власти хотят избавить школы от вторых смен. Руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков даже назвал это главной задачей. И правильно! Никогда не любил учёбу во вторую смену. Мне всегда казалось, что при учёбе во вторую смену возникает острая нехватка личного времени. Ни погулять тебе, ни телевизор посмотреть. Если удастся ликвидировать вторые смены в псковских школах, с удовольствием об этом расскажу в «Хорошем дайджесте».

В Псковской области в новогоднюю ночь до 02:00 продлят время работы общепита. То есть все, кто будет встречать Новый год в ресторанах, смогут это сделать, не срываясь, как Золушка, в полночь, дабы карета не превратилась в тыкву.

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский исполнил новогодние желания двух маленьких великолучан. Он присоединился к акции «Ёлка желаний». С ёлки депутат снял два письма: Саша Ключник мечтает о роботе на пульте управления, а Слава – о ватрушке для покатушек с горок. И подарки уже ждут своих маленьких хозяев.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Совета муниципальных образований Псковской области призвал решить вопрос с освещением в районах. Сейчас вы поймёте, почему я об этом заговорил. Ведь всё познаётся в сравнении. Если в Псковской области хотят решить проблему освещения, то в башкирской деревне Базилевка люди скинулись на фонари и сами установили их на улице, но тамошняя администрация отрезала им электричество: дескать, фонари вы установили незаконно, а значит, пользоваться ими мы вам не дадим. Вот и сравните!

И напоследок расскажу, что сегодня в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих состоится награждение победителей и участников конкурса на лучшее тактильное рукодельное издание для детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья «Трогательная книга». И это должно быть очень интересно! Хотелось бы увидеть результаты.

​На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!