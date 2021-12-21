О колокольчиках, новогодних котах и новой победе Юлии Пересильд – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:01, 21 декабря 2021, ПАИ

Доброй ночи, неспящие! С вами «Хороший дайджест». Говорим о событиях минувшего дня, несущих положительную окраску. С вами Сергей Владимирович. Поехали.

Начну с забавного. Когда правительство выявляет фейки о коронавирусе, это хорошо и правильно. Но когда информация разнится в разных источниках, я прихожу в замешательство. Говорили, что коронавирус приводит к облысению, потере памяти и хорошо, что не к плоскостопию! Сегодня на ленте ПАИ появилась информация со ссылкой на «Известия», что штамм «омикрон» мог быть выведен лабораторно. И тут же появляется Александр Гинцбург, директор института им. Гамалеи, и утверждает прямо противоположное: штамм «омикрон» не мог быть выведен в лаборатории.

Простите, а кому верить? Лично я уже не верю никому. Это лишний раз подтверждает, что при изучении штаммов коронавируса нет хорошей исследовательской базы. Поэтому учёные говорят вразнобой.

До 30 января 2022 года в главном здании Псковского музея-заповедника в фойе второго этажа действует выставка «Колокольчик среброзвонный». Колокольчики и бубенчики были обнаружены учёными в быту многих народов: египтян, евреев, этрусков, скифов, римлян, греков, китайцев. А самые ранние из найденных имели небольшие размеры и были изготовлены в Китае. Ох уж эти китайцы! От бумаги, пороха и колокольчиков – до коронавируса! Но, мне кажется, выставку посетить будет любопытно. Интересно, а позвенеть колокольчиками можно или они стоят статично? Ведь то, ради чего можно прийти, – пение колокольчиков!

20 декабря в Пскове открылась новогодняя ярмарка. Она продолжится до 7 января. Выставка-ярмарка расположена в пешеходной части улицы Пушкина. Время работы – с 10:00 до 21:00.

Об опасности новогодних праздников для кошек рассказали ветеринары. Мой кот, пока был маленький, выкусывал, паразит, лампочки из гирлянды. Как его не шандарахало током, я не знаю. Хорошо, хоть не глотал их, а складывал рядом. Сейчас кот уже в очень почтенном возрасте и на ёлку не обращает никакого внимания. Почитайте рекомендации ветеринаров и обезопасьте своих любимцев.

Кубок Ладоги по хоккею проходил в посёлке Морозово Ленинградской области. Как рассказали родители одного из участников турнира, юные хоккеисты из Пскова в пяти матчах одержали четыре победы и одну ничью. Это круто! Ребята, с победами!

Напоследок расскажу, что портал Kinomail традиционно под конец года подвёл кинематографические итоги. И самой популярной актрисой по итогам зрительского голосования признана уроженка Пскова Юлия Пересильд. Догадываетесь почему? Зрителей очень впечатлил полёт Юлии в космос ради съёмок в новом кино. Можем поздравить нашу землячку.

​На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!