Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О колокольчиках, новогодних котах и новой победе Юлии Пересильд – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи, неспящие! С вами «Хороший дайджест». Говорим о событиях минувшего дня, несущих положительную окраску. С вами Сергей Владимирович. Поехали.

Начну с забавного. Когда правительство выявляет фейки о коронавирусе, это хорошо и правильно. Но когда информация разнится в разных источниках, я прихожу в замешательство. Говорили, что коронавирус приводит к облысению, потере памяти и хорошо, что не к плоскостопию! Сегодня на ленте ПАИ появилась информация со ссылкой на «Известия», что штамм «омикрон» мог быть выведен лабораторно. И тут же появляется Александр Гинцбург, директор института им. Гамалеи, и утверждает прямо противоположное: штамм «омикрон» не мог быть выведен в лаборатории.

Простите, а кому верить? Лично я уже не верю никому. Это лишний раз подтверждает, что при изучении штаммов коронавируса нет хорошей исследовательской базы. Поэтому учёные говорят вразнобой.

До 30 января 2022 года в главном здании Псковского музея-заповедника в фойе второго этажа действует выставка «Колокольчик среброзвонный». Колокольчики и бубенчики были обнаружены учёными в быту многих народов: египтян, евреев, этрусков, скифов, римлян, греков, китайцев. А самые ранние из найденных имели небольшие размеры и были изготовлены в Китае. Ох уж эти китайцы! От бумаги, пороха и колокольчиков – до коронавируса! Но, мне кажется, выставку посетить будет любопытно. Интересно, а позвенеть колокольчиками можно или они стоят статично? Ведь то, ради чего можно прийти, – пение колокольчиков!

20 декабря в Пскове открылась новогодняя ярмарка. Она продолжится до 7 января. Выставка-ярмарка расположена в пешеходной части улицы Пушкина. Время работы – с 10:00 до 21:00.

Об опасности новогодних праздников для кошек рассказали ветеринары. Мой кот, пока был маленький, выкусывал, паразит, лампочки из гирлянды. Как его не шандарахало током, я не знаю. Хорошо, хоть не глотал их, а складывал рядом. Сейчас кот уже в очень почтенном возрасте и на ёлку не обращает никакого внимания. Почитайте рекомендации ветеринаров и обезопасьте своих любимцев.

Кубок Ладоги по хоккею проходил в посёлке Морозово Ленинградской области. Как рассказали родители одного из участников турнира, юные хоккеисты из Пскова в пяти матчах одержали четыре победы и одну ничью. Это круто! Ребята, с победами!

Напоследок расскажу, что портал Kinomail традиционно под конец года подвёл кинематографические итоги. И самой популярной актрисой по итогам зрительского голосования признана уроженка Пскова Юлия Пересильд. Догадываетесь почему? Зрителей очень впечатлил полёт Юлии в космос ради съёмок в новом кино. Можем поздравить нашу землячку.

​На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

21 декабря 2021

О колокольчиках, новогодних котах и новой победе Юлии Пересильд – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
21 декабря 2021

Ковидный фонд коек в Псковской области сокращён до 735 мест
20 декабря 2021

Жители Псковской области могут получить подарки за добрые дела
20 декабря 2021

Минздрав утвердил календарь профилактических прививок
20 декабря 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как в Пскове мост строить будут
20 декабря 2021

Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ запускает несколько новогодних мастер-классов
20 декабря 2021

Юмориста Тимура Батрутдинова госпитализировали с 50% поражения лёгких от ковида
20 декабря 2021

С 2022 года с псковичей будет взиматься комиссия за оплату газа

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...