О добрых делах и руках, растущих откуда надо, – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:52, 23 декабря 2021, ПАИ

Доброй ночи всем, кто пока не спит! Это «Хороший дайджест».Только положительные новости за вчерашний день. С вами Сергей Владимирович. Поехали.

Нам всем так сильно запудрили мозги этой вакцинацией, что, прочитав следующий заголовок, я подумал, что речь снова идёт о ней. «В 2022 году на «Госуслугах» планируют ввести принудительную двухфакторную авторизацию». Оказалось, авторизацию, не вакцинацию! Ну, её мы как-нибудь переживём. Тем более сейчас двухэтапную авторизацию ввели все, кому не лень. И даже «ВКонтакте». Её суть заключается в том, что без своего телефона вы не сможете войти в свой аккаунт. К вам эсэмэской придёт пароль-подтверждение. А раз телефон только у вас, то и мошенники не смогут взломать ваш личный кабинет. Всё очень просто. Остерегайтесь мошенников. Они везде. На Новый год заказал жене золотые серьги и парфюм, а пришли два спиннинга и стульчик для рыбалки!

Нам напомнили о нерабочем дне – 31 декабря. Последний день в году является не праздничным днём, а обычным выходным, поэтому четверг, 30 декабря, не будет предпраздничным, рабочее время на один час не сокращается. Но я всё равно работаю. И 31-го – тоже. Правда, дайджест с 31-го и все новогодние каникулы выходить не будет. Имейте это в виду!

Псковская область заняла 11-е место в «Зелёном рейтинге» регионов, который демонстрирует уровень реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте РФ. И это замечательно. Меньше мусора – легче дышится. Один мой знакомый с детства любил ковыряться в мусоре. Все думали, что он вырастет и станет водителем мусоровоза. А он вырос и стал психологом.

Ещё одно доброе дело от Псковского агентства информации: 100 экземпляров подарочных изданий классической литературы мы передали Великолукскому медицинскому колледжу. Книги выпущены издательством «Комсомольская правда». Среди тех, кто уже получил красивые томики с шедеврами литературы, Псковская городская поликлиника, Псковская детская областная больница и ряд других медучреждений. На книгах есть наклейки от ПАИ с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Завершилась благотворительная рождественская ярмарка, которую уже в 11-й раз проводит Псковская инженерно-лингвистическая гимназия (ПИЛГ). Все товары были сделаны своими руками. Если у вас руки растут оттуда же, откуда растут у меня, то проще купить подарки, сделанные детскими руками, и покупкой помочь другим детям. В этом году благодаря ученикам, родителям, учителям и всем неравнодушным людям удалось собрать более 500 тысяч рублей. Средства направлены на оказание помощи подопечным Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Напоследок рассказываю о том, что Псковский драмтеатр опубликовал январскую афишу. Значит, будет куда сходить в праздники. Если после новогоднего стола сможете подняться.

​На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!