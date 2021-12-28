О работе за рубежом, редких изразцах и волшебнике по имени Владимир Владимирович – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:52, 28 декабря 2021, ПАИ

Доброй ночи всем неспящим! Меня зовут Сергей Владимирович, и на сайте Псковского агентства информации снова «Хороший дайджест», в котором мы выцепляем из дня минувшего самые лучшие и позитивные новости!

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте предложил жителям Великих Лук выбрать удобное время для новогоднего салюта! Представляете, какой сервис? Мы вам засветим в ваше окно, вы только подойдите и посмотрите. На моей памяти такого не было ни в одном регионе. И время было изменено на более удобное!

Библиотеки к концу года подбивают результаты и пытаются вернуть те книги, которые задержались у читателей. Даже специальные дни придуманы, когда санкций не будет. Верни книгу – и проблема будет исчерпана. Мне, кстати, тоже надо в две библиотеки прийти. Грешен. Задолжал. Но это у меня в первый раз! Библиотекари подтвердят!

Псковское агентство информации раскрыло лучшие способы, как найти работу за границей. Какой-нибудь сноб скажет: «А зачем?» А затем, что ты получаешь зарплату в евро или долларах. Надо ли говорить, что в переводе на рубли ты начинаешь получать на уровне чиновника? Почему моё несчастное государство ведёт такую политику, я не знаю. Но одно время я дистанционно работал в Чикаго, исправно выплачивая здесь, на родине, налоги. Никогда никого не осуждал в желании жить лучше. В Новом году именно этого вам желаю – финансового благополучия.

Казалось бы, керамические плитки, которыми отделывали печи на голландский манер, неужели могли бы стать предметом исторического интереса? Именно так! Искусные мастера их изготовляли так, что некоторые изразцы становились культурной реликвией вроде статуи богини Ники Пифокрита в Лувре или портрета Джоконды Леонардо да Винчи там же. В Пскове открылась выставка изразцов. Если вы прочувствовали важность момента, непременно запланируйте её посещение!

27 декабря на сайте Псковского агентства информации начался второй тур голосования за претендентов на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021». Принять участие в голосовании можно здесь. Выбираем лучших из лучших и продвигаемся к финалу.

Я уже как-то рассказывал, что ПАИ подготавливает для медицинских учреждений книги для чтения. Но одно дело – рассказывать, а совсем другое дело – посмотреть. Коллеги, спасибо вам! После этого видео чувствуешь, насколько это нужно!

Вы задумывались о том, что вас раздражает в новогоднюю ночь? Оказывается, моё мнение полностью совпало с мнением россиян, только дурацкие новогодние программы с натужными улыбками звёзд по телевидению я бы вынес на первое место.

Напоследок расскажу совсем мимимишную историю. Один юноша 14-лет из Подмосковья захотел получить гитару к Новому году. И принял участие в акции «Ёлка желаний». Шар с его желанием снял сам президент России Владимир Путин! И не только подарил гитару, но и ещё и поспособствовал в получении квартиры, поскольку парень с мамой ютился у многодетных знакомых. Как говорится, не имей сто рублей, а имей двух грудей… Именно эту фразу сказала актриса Фаина Георгиевна Раневская о роли Галины Сергеевой в фильме «Пышка». Просто свезло! Или новогоднее чудо, не иначе. Анекдот в тему:

Приходит Путин к Мишустину и говорит:

– Миша, ты где деньги берёшь?

– Из бюджета.

– А туда кто кладёт?

– Народ.

– Странно, – отвечает Путин, – а народ у меня просит...

​На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!