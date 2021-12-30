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О хитром расчёте отпускных, выборе хорошего вина и новогоднем интервью Михаила Ведерникова – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи, неспящие!
Последний «Хороший дайджест» в этом году выходит на сайте Псковского агентства информации. А потом будут каникулы и у вас, и у дайджеста. Успеем друг по другу соскучиться. С вами Сергей Владимирович. Поехали!

Когда выгоднее всего идти в отпуск, выяснили эксперты. Удивительно, но отпускные так хитро рассчитываются, что в одни месяцы вы получите больше денег, а в другие – меньше. Почему так происходит? Почитайте сами. И если во время отпуска всё время стояла хорошая погода, то это стопроцентно был не ваш отпуск.

Певица из Новосибирска Машани, ставшая знаменитой после хита «Мой милый Путин», решила посвятить новую песню Александру Невскому. Клип снимали в Пскове и Новосибирске. Что из этого получилось, вы можете оценить сами.

Созвездия Орион и Единорог запечатлел астроном-любитель Пётр Митрофанов в деревне Митковицы Печорского района. Снимки получились красивыми.

Сегодня, 29 декабря, в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram» на портале Псковского агентства информации вышло новогоднее интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Зачем главе региона два-три дня, для чего можно использовать морозилку, какая разница между сюрпризами и подарками, что делал русский мальчик с танком в Африке, почему к губернатору не было вопросов – обо всём этом в неформальном разговоре ведущих «Псковского телеграма» Александра Машкарина и Антона Сергеева с Михаилом Ведерниковым. Посмотрите выпуск обязательно!

В Роскачестве рассказали, на какие детали следует обратить внимание при выборе вина для новогоднего стола.И я тоже дам вам очень простую рекомендацию. Если вы не знаете, какое вино взять, то берите той страны, где много тепла. Там успевают вызреть фрукты, а значит, со вкусом вы не прогадаете. Это Чили, Аргентина, Испания и т. д.

Напоследок расскажу, что в Рыбинске слепили из снега шестиметрового Деда Мороза. Для прочности фигуру облили водой, а потом раскрасили. А в деревне Крупп появился очень яркий светящийся медведь.

На сегодня всё. С наступающим новым, 2022 годом. Знаете, что такое двойка в нумерологии? Эта цифра обозначает добронравие, миролюбие, великодушие, корректность и тактичность, основанные на интуиции, проницательности и понимании человеческой души. А тут их целых три штуки! Поэтому хочется верить, что для каждого из нас наступающий год будет просто замечательным.

Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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