О сущности старого Нового года и новой пенсионной реформе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:55, 14 января 2022, ПАИ

Всем доброй ночи! С вами на сайте Псковского агентства информации Сергей Владимирович и «Хороший дайджест». Стараемся озвучивать только хорошие новости, чтобы не «писсемиздить» по жизни.

183 жителя Печорского района через суд добились того, чтобы их признали сету (сето) по национальности. Честно говоря, странное действо. Почему люди должны доказывать национальную принадлежность, а не декларировать её? Неужели в суде лучше знают, кем были мои папа и мама, бабушка и дедушка? А ведь при переписи мы просто могли проставлять свою национальность и вероисповедание. Некоторые писали, что являются поклонниками макаронного монстра.

Два представителя Псковского регионального отделения Союза писателей России вошли в число лучших российских авторов. Поэт Надежда Камянчук признана лауреатом в номинации «Поэзия» за поэтическую подборку, опубликованную «Российским писателем» в июне 2021 года, поэт, прозаик, эссеист Вита Пшеничная – в номинации «Новое имя «РП» за поэтическую подборку, опубликованную в сентябре 2021 года.

Так и хочется воскликнуть, как в мультике: «Шо? Опять?» Законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году. Мне кажется, когда наверху не хватает наших денег, придумываются такие реформы. Просто я уверен, что если бы всё работало прекрасно, реформы были бы не нужны. Генри Форд придумал удивительную вещь: он платил механикам сборочного конвейера, когда конвейер прекрасно работал. Как только он давал сбой, выплата зарплаты останавливалась, и механики всей бригадой неслись исправлять неисправность, чтобы снова получать деньги. Я мечтаю применить эту схему ко всем депутатам без исключения, от Москвы до самых до окраин.

Идеальные виды отдыха зимой назвали россияне. Но их перечислять не буду, посмотрите сами. Но помните, если вы на пляже желаете всех поразить, надевайте лыжи!

В Институте гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ появился кружок «Старый патефон», встречи которого посвящены изучению истории советской песни и оперы. Получилось нечто совершенно ламповое и увлекательное.

И напоследок мы порадуемся за наших фигуристов. Не знаю почему, но в моей семье всегда смотрели именно фигурное катание. И болели самым серьёзным образом! Так вот, наши спортивные пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Девушки в одиночном катании тоже оказались молодцами!

Вот теперь окончательно с наступившим! Если мы Новый год встречаем, то старый-то точно просто пропиваем... Старый Новый год уже вступил в свои права. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!