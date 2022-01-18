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Общество

О несопоставимом, непознаваемом и военной хитрости – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи неспящим! Это «Хороший дайджест», где нет места плохим новостям. Иногда мы смотрим на новости под особым углом зрения. С вами Сергей Владимирович на сайте Псковского агентства информации. Начинаем новую неделю!

Кто-нибудь объяснит мне, как могут рядом существовать две эти новости? Пик заболеваемости «омикроном» в Псковской области прогнозируется весной, заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. И тут же новость, от которой оба уха отъезжают куда-то к затылку: россияне массово бронируют отдых в Турции на майские праздники. Вот это нормально? Когда я начинаю сопоставлять факты, мне многое становится совершенно непонятным. Если власти ожидают пика, о каком бронировании может идти речь? И что это, если не попустительство?

6,5 млн рублей получила Псковская область на дооснащение региональной службы «122». А поскольку это служба экстренной помощи, то новость хорошая. На эти деньги закупят дополнительное оборудование для единого кол-центра.

Ежегодно 17 января во всём мире отмечается День детских изобретений, или День детей-изобретателей. Спрошу вас: а как давно вы видели в детских магазинах электрические конструкторы, например, или детские химические лаборатории? То есть не тупые конструкторы «Лего», а игрушки, позволяющие познавать окружающий мир? Вот и я давно не видел. А ведь многие из вас вспомнят даже биологические системы, которые можно было вырастить и рассматривать под микроскопом! Где всё это? И может быть, поэтому детей с мышлением конструкторов всё меньше?

Забавная новость. Каждый третий россиянин (34 процента) не смог назвать способ расчёта пенсии. Дело в том, что для расчёта используют специальную формулу. Вы сейчас будете смеяться, но эту формулу не смогли мне объяснить даже в Пенсионном фонде. У них наверняка есть человек, который её понимает, но для всех остальных работников ПФР эта формула такая же филькина грамота, как и для рядовых россиян: непознаваемая.

Восемь золотых наград завоевали самбисты региона на турнире в Великих Луках. И это неплохой результат. Это значит, что в самбо в Псковской области есть хорошие тренеры, а у самого вида спорта – хорошее будущее.

Вчера город Великие Луки праздновал день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оказывается, чтобы отбить город у фашистов, советские войска отрабатывали тактику и манёвры на снежном городке, который полностью повторял Великие Луки. Этот кородок был сделан в шесть раз меньше города, но в результате подготовки бойцы не заплутали в улицах и разгромили врага. Удивительная информация! И я, честное слово, о ней не слышал раньше.

Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

 

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