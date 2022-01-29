Видеообращение к гражданам опубликовал губернатор Псковской области

11:11, 29 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное еженедельное видеообращение и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Речь, в частности, шла о непростой эпидситуации в регионе и росте заболеваемости коронавирусом более чем на 40%. Михаил Ведерников сообщил, что система здравоохранения региона полностью готова к встрече с новой волной и поблагодарил псковичей за ответственное отношение к соблюдению ограничительных мер.

Губернатор объяснил причину, по которой вызвать врача или скорую помощь на дом становится всё сложнее, и уточнил, как именно привитые псковичи помогают системе здравоохранения региона и врачам выдерживать возрастающую нагрузку в связи с новой волной, вызванной омикроном.

Михаил Ведерников уточнил, в каких муниципалитетах Псковской области чаще всего встречается новый штамм, и почему на дистанционное обучение переведены только псковские школы.

В заключение губернатор озвучил важное условие возвращения к нормальной жизни без коронавируса уже в 2022 году.