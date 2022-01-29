О молоке, романтике и любимой игрушке детства – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:47, 29 января 2022, ПАИ

Приветствую вас, неспящие. Меня зовут Сергей Владимирович, и на сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест». Из вчерашнего дня мы выделили самые позитивные события.

Производство молока выросло в Псковской области. Немного, правда. Почти на 1 % больше, чем в прошлом году. Но это значит, что детишки на ночь получат свою кружку молока. Не знаю, как вы, а я обожаю молоко. Даже кипячёное. Даже с пенками. А если молоко томлённое в русской печке, то тут даже разговоров быть не может!

Псковская областная детская больница закупила системы для мониторинга уровня сахара у детей с диабетом. Диабетикам всегда надо держать под контролем уровень глюкозы в крови. А у детишек это осуществить сложнее. Ну, во-первых, поди-ка их поймай в коридорах больницы! А во-вторых, каждый раз колоть иголкой пальчик страшно. Давно есть системы, которые, не отвлекая ребёнка, сами измеряют уровень глюкозы в крови, фиксируют данные, сами рассчитывают количество необходимого инсулина и сами же впрыскивают его под кожу. Называется эта штука «диабетическая помпа». Ребёнок даже не заметит, что был сделан укол. Чудо? По-моему, чудо.

В России вручили статуэтки национальной кинонаграды России «Золотого орла». Лучшим стал фильм Михаила Локшина «Серебряные коньки». Если вы его ещё не видели, посмотрите. Мне он показался каким-то лубочным. Об остальных лауреатах вы можете узнать по ссылке.

Наверное, я не романтик. Но среди вас наверняка найдутся таковые. Провести свидание в Псковском музее могут пары 14 февраля. Для поклонников культурного вечернего отдыха впервые Двор Постникова зажигает огни. Пары признаются в чувствах к искусству и задействуют все пять чувств человека – обоняние, осязание, зрение, вкус и слух. Вас ждут площадки «Глазами художника», «Соприкосновение», «Мастерская иконописца», «Момент вкуса», «Слушая искусство». Назначьте свидание в музее. Кавалеры, приглашайте ваших дам!

Псковскую область накрыла очередная волна коронавируса, оперштаб обновил ограничительные меры. Тем временем в мире продолжается истерия вокруг мнимой возможности агрессии против Украины. Что это? Ну конечно, новый выпуск «Псковского телеграма». Не пропустите!

27 января слушатели радиостанции «Седьмое небо» назвали массу игрушек, о которых мечтали в детстве. Самые интересные варианты вы посмотрите в новости. А я скажу, что у меня тоже была игрушка-мечта. Называлась она «Экзаменатор». Вкладывался листок, прочитывался вопрос, и нужно было выбрать правильный вариант ответа. Игрушка сама ставила оценку. Именно её я попросил у Деда Мороза. Родители с ног сбились, но нашли. И представьте, приходит Дед Мороз. Детей на празднике видимо-невидимо! И этот старый маразматик вручает мою игрушку совсем другому мальчику! Что говорить? Новый год тогда был испорчен, а я перестал верить в доброго волшебника. Но с тех пор я никогда не думал об «Экзаменаторе». Предложили бы сейчас, я бы вежливо отказался и взял калейдоскоп.

Зато у меня не появилась страсть к вещам. Даже к айфонам отношусь с прохладцей. Продукция Apple не заточена под российский сегмент пользователей. Но буквально сегодня в компании объявили, что с выходом новой версии операционной системы добавлена новая функция, позволяющая использовать Face ID с медицинской маской. То есть вам не надо снимать маску, чтобы разблокировать гаджет. Чего только не придумают за наши деньги!

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!