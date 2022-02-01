О причинах для праздника, мобильной связи и сказках – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:09, 01 февраля 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто пока не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации.

Два потрясающих повода устроить себе праздник будут впереди. Мы говорим только о приятных новостях.

48 базовых станций мобильной связи, которые установлены в Псковской области, заработают в этом году. Сейчас вышки ожидают сертификации, а это значит, что скоро мобильная связь и интернет заглянут туда, где их не было, и в каком-нибудь отдалённом уголке Псковской области смогут читать новости ПАИ.

Кстати, три базовые станции мобильной связи установят вдоль железнодорожной ветки Псков – Санкт-Петербург. Поэтому во время поездки в Северную столицу и обратно связь в дороге заметно улучшится.

Вы любите сказки? Наверное, у каждого взрослого человека, в котором ещё не изжит ребёнок, существует большая потребность в сказках. Псковская модельная библиотека «БиблиоЛюб» открыла Год культурного наследия народов России презентацией книги псковских сказок, выставкой лоскутного шитья и лоскутных кукол, а также концертом фольклорного ансамбля «Уграда». Цель, которую поставила перед собой команда проекта, была очень простой – рассказать псковичам о псковских сказках, то есть познакомить жителей региона с устным народным творчеством их предков, которое преподаватели и студенты Псковского педагогического института собирали и записывали в фольклорных экспедициях много лет.

4 февраля в 13:00 в ПсковГУ пройдёт вебинар «Как подготовить ребёнка к школе». Мероприятие проводится службой семейного консультирования «Содействие». К участию приглашают родителей, законных представителей детей, а также всех, кто хочет взять на воспитание приёмного ребёнка. Только не говорите ребёнку, что эта резина растянется аж на одиннадцать лет. Иначе вы его в школу потом не затащите.

Сегодня в Пскове разобрали главный символ Нового года – ель. Вы даже можете посмотреть, как это было. На месте события побывал фотокорреспондент Андрей Степанов.

Что тут ещё есть интересного? Псковские специалисты фирмы «Арьергард» отреставрировали броневик 1938 года выпуска. Эта техника воевала во время Великой Отечественной. Мастера собрали броневик буквально по кускам! Историю этой машины читайте в нашей новости.

И в самом начале я обещал вам две новости, чтобы можно было устроить праздник. Получите и распишитесь! Во-первых, 31 января празднует день рождения русская водка, а во-вторых, в ночь с 31 января на 1 февраля наступает китайский Новый год, и если не устали, мы можем совместить оба праздника и покуролесить по-новогоднему в третий раз! Праздников много не бывает.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!