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О неизведанном космосе, сокращении рабочих дней и эзотерике – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто пока не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Меня всё ещё зовут Сергей Владимирович. Поехали!

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, как жители России относятся к сокращению рабочих дней до четырёх в неделю. И вот что выяснилось: 78 % респондентов согласились с утверждением, что чем больше выходных, тем лучше. Ну правильно!  Отдыхать — не работать! Лично я ненавижу это чувство, когда после восьми часов работы узнаёшь, что прошло только 17 минут.

Но отдых нам всё-таки предстоит. В связи с празднованием Дня защитника Отечества у россиян в этом году будет один праздничный выходной день — 23 Февраля. День защитника Отечества выпал на среду, будет один выходной, никаких переносов не предусмотрено. Вторник, 22 февраля, является предпраздничным днём, рабочее время сокращается на один час. В женский праздник будем отдыхать больше. Как именно? Читайте в новости.

В Пскове идёт разработка туристского кода, который будет включать в себя элементы обустройства и благоустройства территорий, а также ярмарочные объекты и многое другое. То есть это будет целый проект, который будет участвовать в конкурсе на федеральном уровне. И если он будет достаточно хорош, Псков получит деньги на его осуществление.

Продажа книг об эзотерике и картах Таро, а также о позитивном мышлении и осознанности выросла на 50 %. Возможная причина роста такого интереса — нестабильность из-за условий пандемии и ускоренная цифровизация. Нет, ребята. Я скажу иначе. Подобного рода увлечения всегда просыпались в «тёмные периоды» государства. Почитайте историю! Салоны предсказательниц, верчение столов интеллигенцией — неуловимый предвестник грядущего перелома в душах, в культуре, в мироощущениях. Я не гадалка, я не знаю, каким он будет, но, анализируя историю, вы можете сами прийти к выводу, что провидцы, предсказатели и прочие шельмы активизируются аккурат перед грандиозными событиями государственного масштаба. Поживём — увидим.

Если говорить о мистике, то только в контексте культурных событий. В России вышел первый тизер фильма «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», который представила компания Universal Pictures Russia. До сих пор не было достойной экранизации. Кто-то мне скажет: чем плохи экранизации Владимира Бортко или Юрия Кары? Попытаюсь объяснить. Когда читаешь роман Михаила Афанасьевича, душа подрагивает от ощущения близкого чуда. Ведь роман так написан! А в экранизациях этого нет. Даже в самой подробной, почти дословной, от Владимира Бортко. Понимаете, сейчас компьютерная графика может сделать любые самые фантастические спецэффекты. Хотелось бы, чтобы в экранизации они были удивительными, стильными и уместными. Если эти три пункта режиссёр сможет соблюсти, фильм будет любим миллионами. Я бы вообще снял мультфильм, чтобы сохранить пластичность героев.

Напоследок покажу то, чего вы никогда не видели. И вряд ли когда-то увидите. В ЮАР учёные-астрономы сделали «фотографию» чёрной дыры. На самом деле, конечно, это не та фотография в обычном нашем понимании. Они снимали объект, фиксируя не волны света, а радиочастоты. Получилась феерическая картинка! Когда я вижу такое, всегда думаю: а что там? Как бы человек себя чувствовал в этой новой реальности? Наверное, во мне погиб писатель-фантаст.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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