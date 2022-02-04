Части населения нужно запретить заводить животных, уверена псковская зоозащитница

10:24, 04 февраля 2022, ПАИ

Части населения нужно вообще запретить заводить животных, уверена председатель Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. В интервью «АиФ-Псков» она рассказала, что в странах Европы для того, чтобы завести питомца, нужно продемонстрировать свои жилищные условия и материальные возможности.

Вера Короткова заметила, что 80% всех бездомных животных - это бывшие домашние кошки и собаки. Оставшиеся 20% - это те, кто уже родился на улице. Она не исключает, что в связи с подорожанием кормов число брошенных животных может серьёзно увеличиться, поскольку некоторые хозяева просто не смогут прокормить питомцев.

Зоозащитница также считает, что ужесточение наказания для нерадивых хозяев ни к чему хорошему не приведёт. «Просто наказание у нас, у русских, будет работать с очень большим трудом. В первую очередь пострадают животные. Нужен комплекс мер, а не просто штрафы», - заявила она.

Вера Короткова добавила, что важно предусмотреть государственную поддержку зооприютов. Так, её организация просто не берёт собак, которых невозможно будет пристроить «в хорошие руки». Не забирают тех, кто уже рождён диким на улице. «Я против системы, когда собаку стерилизуют и снова выпускают на улицу. Но мы не возьмем к себе и дикое здоровое животное, которое бегает по улице. Ведь такую собаку не получится пристроить. А значит, её лет 15 придётся кормить за счёт волонтёров, плюс она будет занимать место, через которое могли бы за это время пройти 20-30 животных, которым мы можем найти новый дом», - пояснила зоозащитница.

Отметим, жители Псковской области неоднократно жаловались на стаи бездомных животных. В Дно собаки загрызли домашних кур и кроликов, а в деревне Речки Печорского района с цепи сорвалась собака и покусала двоих детей. В 2021 году более 400 псковичей обратились в травмпункт из-за укусов животных.

Нападения бродячих собак на людей в конце 2021 - начале 2022 года были зафиксированы в ряде российских регионов. После гибели ребёнка в Забайкалье председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ужесточить законодательство, чтобы обезопасить людей от бродячих животных.

Параллельно в Государственной Думе рассматривается законопроект, который предусматривает штраф до 30 тысяч рублей за выброшенного на улицу питомца.