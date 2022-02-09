Об уникальной учёбе, наказании педофилов и пушкинских чайных традициях – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:04, 09 февраля 2022, ПАИ

Доброй ночи, господа неспящие! И снова «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. «Истина где-то рядом», – говаривали Малдер и Скалли, а хорошая истина – вот она! С вами Сергей Владимирович.

Школа звонарей при храме Великомученика Димитрия Солунского в Пскове объявляет новый набор в группу обучения звонарскому искусству. При этом, друзья, не нужно музыкальное образование. Наверное, это очень интересно! Я уверен, что к нашей всеобщей способности играть на нервах подобный опыт был бы кстати. Более того, по окончании даже диплом выдадут. Правда, это единственная профессия, в которой «чем меньше зарплата звонаря, тем больше его счёт на небе».

Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу. Наказание будет грозить тем, кто уже имел судимость по подобным статьям и совершил их повторно. И всё равно я за введение смертной казни. Почему рядовой обыватель должен за свой счёт содержать насильников и убийц детей? Это какой-то гуманизм, вывернутый наизнанку! Мне говорят, что могут быть ошибки в следствии и может пострадать невинный человек. Ерунда! Для этого существует отсрочка исполнения приговора. За пять лет, к примеру, можно всё тысячу раз проверить и перепроверить. Это раньше не было ДНК-маркеров, другое время было. Но сейчас можно доказать вину почти со стопроцентной вероятностью. Так почему общество позволяет жить нелюдям по соседству? Я не понимаю.

Псковичам рассказали о том, что больничный при ОРВИ, ковиде или гриппе можно открыть дистанционно. Привожу цитату заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежды Рагозиной: «…при подтверждении наличия признаков заболевания дистанционно открывается больничный лист». Объясните мне, здравомыслящему человеку, как можно «подтвердить наличие признаков» дистанционно? Доктор услышит хрипы? Нет, нужна аускультация. Может проконтролировать наличие температуры? Тоже нет. С детства мы все знаем, как обмануть градусник. Что-то опять не то придумало государство. Но ничего! Когда народ поймёт, что можно пофилонить и при этом получать деньги от государства, этот способ быстро прикроют. Государство никогда не платит деньги просто так.

Крутая конференция состоится сегодня в ПАИ. Она будет гастрономической и носит название «Вкус без границ». Рассмотрят вопросы региональной кухни и местных продуктов – от рецептов и производства до создания популярных гастрономических брендов, разберутся в понятии гастрономического туризма. Должна получиться интересная беседа!

Чуть менее трети (30 процентов) заёмщиков в России практически потеряли шансы получить кредит у банков из-за низкого значения персонального кредитного рейтинга. А ведь это хорошая новость! Отличная. Это банки должны плакать, а не мы. Пора уже перестраивать свою голову, чтобы не жить в долг.

Американские киноакадемики в очередной раз объявили фильмы – номинанты на премию «Оскар». Когда-то с интересом смотрел это шоу, но с каждым годом оно становилось толерантнее, а значит, предсказуемее. Помните, как одна темнокожая актриса возмутилась: дескать, почему это в британском сериале «Война и мир» на главные роли не пригласили актёров-негров? Я надеюсь, вы живо сейчас себе в голове нарисовали эту потрясающую картину. Лев Николаевич умер бы во второй раз.

Напоследок расскажу, как в Пушкинских Горах детишек учили пить чай совсем как в пушкинские времена. Детей даже познакомили с самоваром! Хорошая затея. Если в Японии хранят традиции церемонии чаепития, то почему бы нам тоже не помнить рецепты чаёв, которыми потчевала Арина Родионовна поэта?

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!