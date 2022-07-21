О самообороне, ароматных булочках и праздничном флешмобе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:12, 21 июля 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто пока ещё не спит. Ещё один выпуск «Хорошего дайджеста» на сайте Псковского агентства информации. С вами Сергей Владимирович. Не зевайте, в ближайшие три минуты говорим только о хорошем.

Дело сдвинулось с мёртвой точки. В России предлагают разрешить гражданам всеми способами защищать свою жизнь, а также родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в их жилище. Это очень хорошая новость. Наконец-то гражданам не придётся доказывать свою невиновность, когда к нам в квартиры ломятся чужаки. Если честно, не понимаю, почему об этом заговорили только сейчас, когда за превышение обороны (а именно по этой статье идут все, кто пытается дать отпор преступникам) в российских тюрьмах сидит огромное количество людей? Наконец-то весь этот огромный гигант бюрократическо-документарной системы сдвинулся. И может быть, доедет до вменяемой логики. По-моему, это абсурд, если к тебе вооружённый человек ломится в квартиру, а ты не можешь защитить себя и близких в рамках закона.

В этом мире должны быть постоянные точки – основы мироздания, на которые ты можешь надеяться и опереться. На месте ресторана Hesburger в Пскове снова открылась булочная-кондитерская Псковского хлебокомбината. И снова ароматные булочки, кофе и отличное настроение. Я ещё не был, но если там всё точно так же по качеству, как было раньше, то овчинка стоила выделки! Мне кажется, это место станет очень популярным у псковичей и гостей города.

В День города Пскова, 23 июля в 19:00 на Октябрьской площади начнётся концерт вокальной группы Soprano Турецкого. Красивая солистка коллектива Тамара Мадебадзе сегодня в эфире «Седьмого неба» рассказала о том, как должен пройти предстоящий концерт. К слову сказать, этот коллектив девушек колесит по всему миру. И огромное счастье, что мы можем их послушать в День города. Ведь после концерта они, возможно, будут в Австралии, потом – в Америке, а ещё через два дня на островах Зелёного Мыса… Для них нет границ! Ловите этих певчих птиц в День города!

Ещё одна хорошая новость. Фермерскую ярмарку сделают постоянной. Для начала она будет работать по пятницам и субботам, а позже, может быть, подключат и воскресные дни. Поддержите наших производителей. Это тяжёлый труд, а продукты – свежайшие! Анекдот в тему. Если кто-то из вас считает, что упорным, каждодневным трудом можно заработать большие деньги, пусть подойдет в каком-нибудь фермерском хозяйстве к лошади и спросит, сколько у нее денег.

Солистка проекта lizamatryoshka Елизавета Степанова запустила флешмоб #люблюпсковза. Запись с предложением принять участие во флешмобе она опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Попробуйте принять в нём участие!

И напоследок я приготовил вам самую настоящую сказку. Точнее, не я, а целый коллектив, который воплощает проект псковских сказок в куклах и видео. Но сказка на ночь – это всегда хорошо. Даже для взрослых.

На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!