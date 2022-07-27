О шоколаде, мебели от зеков и космосе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:41, 27 июля 2022, ПАИ

Привет всем, кто пока не спит! На календаре уже среда. А на сайте Псковского агентства информации всё ещё вторник. Мы, как всегда, задержимся в уходящем дне, чтобы найти в нём добрые события. «Хороший дайджест» на ПАИ. Меня зовут Сергей Владимирович. Поехали!

После 2024 года Россия выходит из программы МКС. Зачем, спросите вы? «Роскосмос» к тому времени планирует развернуть свою собственную орбитальную станцию. У неё будет два этапа развёртывания. По проекту станция сможет принимать один – два пилотируемых корабля или 3 – 4 грузовых.

20 августа Псковский планетарий на горе Соколихе проведёт очередной астрономический фестиваль «Небо зовёт!». В первой части фестиваля будут проводиться авиамодельные соревнования. Вторая часть будет посвящена астрономии и космонавтике. Обещают лекторий, выставку астрофотографий и наблюдательную площадка с телескопами. Ожидается также проведение фаер-шоу. Планируйте! Должно быть интересно!

За прошлый год Россия экспортировала в различные страны мира более 324 тысяч тонн шоколада. Это в 9,3 раза больше, чем в 2002 году. Я – не сладкоежка, поэтому предпочитаю горький «Бабаевский» шоколад. Говорят, что самый вкусный шоколад в Италии. Там брат и сестра основали марку «Amedei Selezioni» и по вкусовым качествам их шоколад обошёл Испанию и Францию! Не знаю, итальянский шоколад не пробовал. Но самый удивительный шоколад делают в Мексике. Мне привозили друзья несколько плиток в подарок. Так он там с каким-то удивительным перцем. Поэтому по вкусу это ни на что не похоже. А какой шоколад любите вы? Напишите в комментариях.

Раз уж мы заговорили о сладостях, вспомним и о хитром фермере из Подмосковья, который решился делать мёд из борщевика. Да-да! Того самого борщевика, который оккупирует псковские территории почём зря. ГОСТа на такой мёд не существует, но его признали вкусным и безопасным! Вам уже тоже захотелось попробовать?

30 и 31 июля в Пскове состоится рок-концерт на «Летней сцене» в парке Строителей. Псковские музыканты исполнят как свои песни, так и каверы на песни известных рок-исполнителей.

Знаете, что такое импортозамещение в действии? Это ФСИН вместо «Икеи». Не удивляйтесь. В федеральной службе исполнения наказаний заявили, что мебель, выполненная руками заключённых, ничем не хуже, а даже лучше и дешевле икеевской. Я вполне допускаю, что заключённые могут делать неплохую мебель. Но это всё равно будет не IKEA. Дело в том, что шведский бренд прежде, чем выпустить что-то для дома и дачи, работал со знаменитыми дизайнерами, которые творили не только цвет или фактуру, но прежде всего – удобство! Сомневаюсь, что ФСИН заключит договоры с ведущими дизайнерами.

И напоследок расскажу, что в ПсковГУ уже сегодня появятся конкурсные списки абитуриентов, поступающих на бакалавриат и специалитет. Волноваться осталось совсем чуть-чуть!

На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!