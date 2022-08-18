О танках в городе и ювелирной работе природы – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:32, 18 августа 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Я, Сергей Владимирович, вновь пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

17 августа отмечают День комиссионного магазина, или День секонд-хенда. Что такое «комиссионка» знает каждый человек, кто жил в СССР. А вот «секонд-хенды» появились значительно позже, уже в 90-е. В то время, как одни недоумевали: как можно носить чьи-то обноски?, другие экономили деньги, находя в этих магазинах фирменные шмотки. Надо сказать, что подобные магазины неплохое изобретение для всей планеты в целом. Они замедляют образование потребительского мусора. Есть люди, которые слепо следуют моде, а она меняется очень часто. Мода сменилась, а куда девать вещички? Не будь «секонд-хендов», они становились бы мусором, наращивая общий мусорный объём на планете. Так что «секонд-хенд» – это не так плохо.

Демонтированный в Эстонии танк Т-34 просят передать в Псков жители города. А что? Было бы неплохо. Он вполне мог бы стать частью какой-нибудь мемориальной экспозиции. В своей жизни я видел только один танк, стоящий в центре города прямо у ресторана. Это был трофейный отреставрированный британский тяжёлый танк Mark V времен Первой мировой войны в Архангельске. И он настолько удачно вписался в городскую панораму, что стал на многие годы достопримечательностью города.

Кстати, в ответ на снос танка в Эстонии, наши хакеры устроили тамошним чиновникам «козью морду» – массовую кибератаку на 207 государственных и негосударственных сайтов Эстонии. Мол, верните танк на место, иначе будет хуже.

Ввести выплату в один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей предложила Общественная палата России. Как далека Общественная палата от народа! Я вчера уже объяснял, повторяться не буду. До тех пор, пока два работающих (!!!) родителя не в силах собрать детей в школу, в стране бессмысленно покупать роды. А именно этим государство и занимается, пытаясь поднять демографическую планку. Решите все социальные проблемы молодых семей, дайте им уверенность в завтрашнем дне, и россияне без миллионов начнут рожать. Сами!

Фестиваль «Двойное счастье» для семей с детьми-близнецами, двойняшками и тройняшками пройдет в Пскове 21 августа. Тем, кто ни разу не бывал на таком празднике, очень рекомендую сходить. На нём ты понимаешь, как бесконечно ювелирна работа природы-матушки, которая может с фотографической точностью создавать похожих людей.

Напоследок очень курьёзная новость. В Воронеже автомобилист получил штраф за то, что тень его автомобиля двигалась по выделенной полосе движения. И это опять проделки автоматической фотофиксации! Как тут не вспомнить сказку Шварца, когда твоя тень становится главнее тебя самого.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!