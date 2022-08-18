Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О танках в городе и ювелирной работе природы – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто не спит.  Это «Хороший дайджест»  на сайте Псковского агентства информации.  Я, Сергей Владимирович, вновь  пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

17 августа отмечают День комиссионного магазина, или День секонд-хенда. Что такое «комиссионка» знает каждый человек, кто жил в СССР.  А вот «секонд-хенды» появились значительно позже, уже в 90-е. В то время, как одни недоумевали: как можно носить чьи-то обноски?, другие экономили деньги, находя в этих магазинах фирменные шмотки. Надо сказать, что подобные магазины неплохое изобретение для всей планеты в целом. Они замедляют образование потребительского мусора. Есть люди, которые слепо следуют моде, а она меняется очень часто. Мода сменилась, а куда девать вещички? Не будь «секонд-хендов», они становились бы мусором, наращивая общий мусорный объём на планете. Так что «секонд-хенд» – это не так плохо.

Демонтированный в Эстонии танк Т-34 просят передать в Псков жители города. А что? Было бы неплохо. Он вполне мог бы стать частью какой-нибудь мемориальной экспозиции. В своей жизни я видел только один танк, стоящий в центре города прямо у ресторана. Это был трофейный отреставрированный британский тяжёлый танк Mark V времен Первой мировой войны в Архангельске. И он настолько удачно вписался в городскую панораму, что стал на многие годы достопримечательностью города.

Кстати, в ответ на снос танка в Эстонии, наши хакеры устроили тамошним чиновникам «козью морду» – массовую кибератаку на 207 государственных и негосударственных сайтов Эстонии. Мол, верните танк на место, иначе будет хуже.

Ввести выплату в один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей предложила Общественная палата России. Как далека Общественная палата от народа!  Я вчера уже объяснял, повторяться не буду. До тех пор, пока два работающих (!!!) родителя не в силах собрать детей в школу, в стране бессмысленно покупать роды. А именно этим государство и занимается, пытаясь поднять демографическую планку. Решите все социальные проблемы молодых семей, дайте им уверенность в завтрашнем дне, и россияне без миллионов начнут рожать. Сами!

Фестиваль «Двойное счастье» для семей с детьми-близнецами, двойняшками и тройняшками пройдет в Пскове 21 августа. Тем, кто ни разу не бывал на таком празднике, очень рекомендую сходить. На нём ты понимаешь, как бесконечно ювелирна работа природы-матушки, которая может с фотографической точностью создавать похожих людей.

Напоследок очень курьёзная новость. В Воронеже автомобилист получил штраф за то, что тень его автомобиля двигалась по выделенной полосе движения. И это опять проделки автоматической фотофиксации!  Как тут не вспомнить сказку Шварца, когда твоя тень становится главнее тебя самого.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 августа 2022

О танках в городе и ювелирной работе природы – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

17 августа 2022

Сегодняшний день стал самым жарким в Санкт-Петербурге за всю историю метеонаблюдений
17 августа 2022

Удобство городской среды Пскова Борис Елкин предложил проверить самокатами
17 августа 2022

Фото псковича может появиться на канале путешествий RTG
17 августа 2022

Воронежский автомобилист получил штраф за езду тенью своей машины по выделенке
17 августа 2022

Жителей деревни Кулево терроризируют лисы
17 августа 2022

В Локне ко Дню посёлка выбирают самые красивые и ухоженные места
17 августа 2022

Роспотребнадзор: Купание в реке Великой в районе городского пляжа разрешено

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...