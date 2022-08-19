О коварном Змееносце и тяжёлом выборе робототехников – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:39, 19 августа 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Я, Сергей Владимирович, вновь пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

Экономист объяснил, почему в России не дешевеет бензин. Мне даже так стало интересно, что я полез читать. Он говорит, что, дескать, на бензин действуют те же экономические категории спроса и предложения, как и на другие товары… Минуточку, думаю я. Вот нам объясняют, что в связи с колебаниями доллара, цена на нефть повышается, а от этого растёт цена на бензин. Но позвольте! Когда доллар идёт в другую сторону, сволочи не снижают выросшую цену на топливо. А значит, дело не в спросе и предложениях, а в сволочах! Вот и вся арифметика Пупкина с картинками. Ничего нового для меня этот экономист не сказал.

Первую партию роботов кассиров «Дуняша» направят в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Не исключено, что их придётся переодеть в паранджу или сменить им пол, сообщили в компании «Промобот». Господа, это же роботы! Но вам проще будет надеть им паранджу. Если из них делать мужчин по тамошним законам им придётся ещё делать и обрезание… Шучу! Тяжёлый выбор, правда?

Аналитики онлайн-кинотеатра проанализировали, что смотрят псковичи летом. Вам тоже стало интересно? Переходите по ссылке и читайте. Может, подберёте что-то для себя.

К хорошему привыкаешь быстро. И просто отлично, когда хорошее повторяется. Я говорю сейчас о фестивале Crescendo, на котором снова выступит Денис Мацуев. 27 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится симфонический гала-концерт. Вечная музыка на подходе!

Добровольцы волонтерского центра ПсковГУ в день защиты бездомных животных посетили приют «Лесопилка». Ребята складывали дрова, собирали опилки, а главное, развлекали и выгуливали четвероногих подопечных. И это тоже хорошая новость.

Оказывается, россияне катастрофически верят гороскопам. Плохо это или хорошо? Да, просто глупо! Представьте, треть наших соотечественников перед решением важного вопроса заглядывают в гороскоп. А знаете ли вы, друзья, что ещё лет 10 назад учёные открыли в Зодиакальном круге не 12 созвездий, а 13! Туда вклинивается Змееносец, поэтому все даты смещаются, и вы можете оказаться совершенно не тем знаком Зодиака, которым привыкли себя считать! Так стоит ли верить в эту чушь? Гороскопы, между прочим, тоже пишут люди…

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!