О победе Печор, яблоках и беглеце с ручками – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:38, 20 августа 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Я, Сергей Владимирович, вновь пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

Город Печоры стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды. Как сообщается на сайте Минстроя, архитектурное решение исторической части города получило 71,99 балла. В этом году поступило 280 заявок из 75 регионов. Представляете? Это очень большая победа. Поздравляем Печоры! Каждому победителю полагается премия от 70 до 95 млн рублей. Если их потратить со вкусом и разумом, то город станет ещё краше.

Сегодня Яблочный Спас, и глава администрации Пскова пригласил всех за летними яблоками! «Один из первых праздников урожая – Яблочный Спас – отмечают 19 августа. По традиции в этот день принято угощать яблоками и печь яблочные пироги. За свежим урожаем можно прийти на фермерскую ярмарку на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского», – сказал Борис Елкин. Дело за малым, прийти на ярмарку и потом похрустеть в своё удовольствие. А знаете, какое самое благоприятное время для сбора яблок? Когда собака привязана!

В Пскове начали обновлять инсталляцию «Россия начинается здесь». Сложно сказать, что именно там делают – моют или заново красят, но работа кипит ключом! Скоро увидим свежую надпись.

Сегодня ПАИ стала известна подробная программа на день города в Великих Луках. Она будет богатой. Поэтому сами посмотрите и решите, где вам хочется побывать. Одно можно сказать, что скучать не придётся ни взрослым, ни детям!

Из дома в районе Лепешей в ночь на 15 августа сбежал ручной енот. Очень хочется, чтобы этот спринтер нашёлся. Ловить животное голыми руками или впускать его в дом не рекомендуется. У меня подруга держала енота. У них же ручки, а не лапки! Всё что можно достать – достанет, всё что можно прополоскать, разбить и раскидать – прополощет, разобьёт и раскидает. Они только с виду очень потешные, а зубки имеют, как иглы. Поэтому лучше всего свяжитесь с хозяевами, если вы увидите беглеца. Телефоны там указаны.

Коронавирус вновь вернулся в информационную повестку, и об этом свежий выпуск «Псковского телеграмма».

В Испании есть развлечение. Называется Томатина. Когда на улицу подвозят несколько тонн помидоров, и люди начинают ими швырять друг в друга. Под финал они просто по колено стоят в томатном соке! Представляете? Газета «Новосокольнический край» тоже устраивает помидорную битву только в ином формате. Конкурс помидоров по трём главным параметрам… Да, что я рассказываю? Загляните в новость и примите участие! Вы ведь выращиваете помидоры?

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!