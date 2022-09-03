О работе после вуза, белорусской щедрости и полезном мусоре – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:45, 03 сентября 2022, ПАИ

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Доброй ночи всем, кто не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Я, Сергей Владимирович, вновь пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

Начну с того, что на следующей неделе, если не сместятся графики выхода «Дайджеста», нас с вами ожидает юбилей – 300-ый выпуск!

В Пскове состоялась премьера документального фильма «Марина – аистиная мама». Фильм рассказывает об уникальном эксперименте по реабилитации аистов. Премьерный показ в Пскове состоялся вчера, а сегодня, 3 сентября, фильм покажут в Гдовском музее истории края. Вход свободный. Начало в 17:00.

Примерно 53% россиян работают по специальности, которую получили в вузе, подсчитали статистики. Честно говоря, я думал, что эта цифра значительно меньше. В 90-х бум на профессии менеджера и юриста искривил трудовое пространство. Их стало слишком много. Поэтому люди стали работать, кем придётся. Вот вы работаете по специальности, которую получили в вузе? Оставьте комментарий под дайджестом. Очень хочется узнать, прав ли я. А если получится большая выборка, то можно будет даже вывести статистику.

Детская городская поликлиника вчера получила новый электроэнцефалографический комплекс (ЭЭГ) и гинекологическое кресло. Электроэнцефалограф помогает врачам снять электрические импульсы с коры головного мозга и понять, где именно находятся зоны возбуждения. Это необходимо, например, при судорогах у детей, нарушениях сна и т.д. Хороший аппарат!

В России решили защитить граждан от «липовых» психологов. И даже специальный закон разрабатывают. Я считаю, правильно! С появлением интернета развелось очень много мошенников, называющих себя психологами, но таковыми не являющимися. Цель у них одна – запудрить вам мозги и получить деньги. Вот они и говорят в некоторых случаях такую чушь, что уши начинают вянуть. Если население от них оградят, может, их поменьше станет? Но, может быть, они просто тогда уйдут в подполье.

Вчера был первый день работы ярмарки белорусских товаров. Когда туда пришёл губернатор Псковской области, его встретили хлебом-солью. Псковское агентство информации даже опубликовало видео. А кроме того, наш фотокорреспондент побывал на этой ярмарке и вы можете взглянуть на фоторепортаж. Но завтра непременно сами сходите туда. Договорились?

На автобусной остановке возле дома №1/3 по улице Советской появились очень необычные скамейка и урна. Нет, форма у них самая привычная, но вот материал, из которого они сделаны, для Пскова непривычен. Это переработанный пластик. Грубо говоря, скамейка и урна сделаны из мусора, но выглядят очень красиво. Парадокс, правда?

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!