О разных помидорах и чудищах на воде и под водой – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:32, 06 сентября 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Я, Сергей Владимирович, вновь пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

Пятикилограммовую щуку поймал псковский рыбак на Чудском озере. Целое чудище! Посмотреть на рыбину можно в новости. А я вдруг вспомнил анекдот:

Рыболов хвастает перед приятелями:

- В прошлое воскресенье я поймал щуку – вот, как моя рука!

- Во заливает! Таких волосатых щук не бывает!

Северное сияние в небе над Псковской областью снял фотограф-любитель Михаил Прохоренко. Самый смак на небе снять не удалось, поскольку помешала облачность, но и этих доказательств хватает, что Россия – северная страна.

29-й Пушкинский театральный фестиваль пройдёт в Пскове с 20 по 26 сентября. 20 и 21 сентября программу откроет спектакль Александринского театра «Товарищ Кисляков» – лучший драматический спектакль России малой формы по версии Национальной театральной премии «Золотая маска» в сезоне 2020 – 2021 годов. Ребята, я вам скажу. Иногда нам удаётся приобщиться к тому, о чём в остальных регионах только мечтают. Поэтому знакомьтесь с программой, выбирайте самое интересное, только не сидите дома!

Эксперты определили хит-парад самых значимых событий августа в Псковской области. Перечислять смысла нет, вы можете заглянуть и почитать. Скажу только, что на 10-ом месте оказался концерт «Хороша родная!», который посетили около 17 тысяч псковичей. Вам уже интересно, какое событие оказалось на первом месте?

Дизайнерские образы Day&Night появились на страницах модного журнала Hunter Magazine, их создали студентки Псковского государственного университета. И знаете, что я заметил? Платья создавали девушки. И ни одного юноши. Вспомните, мировую модную индустрию! Кто там правит бал? Мужчины! А женщины – за очень редким исключением. Псковские студентки ломают стереотипы! Главное, не останавливаться на достигнутом!

Когда в Великих Луках праздновали День рождения города, по акватории Ловати передвигалось странное судно в виде дракона. Кто его сделал? Как? И кому пришла в голову эта странная идея? Наши коллеги выяснили от и до. Создатели этого судна – Сергей Ионов и Константин Сидоров. И самое удивительное, что конструкторы не просто построили его, а придумали целую легенду… Читайте!

И под финал «Хорошего дайджеста» расскажу, что в Псковской области подвели итоги конкурса «Самый-самый помидор». По всей Псковщине искали самый крупный помидор, помидор самой необычной формы и тот, который более всех аппетитно выглядит. В новости есть фотографии победителей. По-моему, помидорная битва получилась достойной.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!