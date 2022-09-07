О необычной рекламе, рыжих и летнем отдыхе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:37, 07 сентября 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Я, Сергей Владимирович, вновь пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

День продающего сторителлинга отмечали в ушедшем дне, 6 сентября. Профессия с одной стороны очень старая. Но с развитием соцсетей получила новый толчок. Все знают, что о товаре нужно рассказывать так, чтобы все просто ломанулись его покупать. Есть у меня такая знакомая. Она пишет такие чумовые тексты, что народ, прочитав их, аж бегом бежит за прорекламированным товаром. А те, кому этот товар не нужен, получают настоящее удовольствие от хорошего рассказа.

Сторителлинг – это одна из форм пи-ара, то есть продвижения своего продукта. Вот, например, чтобы в Сингапуре не забывали о компании McDonald’s, те решили провести интересную акцию: люди истошно кричат, чтобы получить порцию бесплатного мороженого. Во-первых, это выглядит смешно, а во-вторых, люди с удовольствием орут! Отличный пи-ар ход. За подробностями обращайтесь в новость.

А ещё вчерашний день был днём рыжих. Могли бы попиарить лопаты. Ну, как же? Забыли? «Рыжий, рыжий, конопатый убил дедушку лопатой…»

Продавцам лопат дарю идею.

Учитель русского языка и литературы Татьяна Рассолова из Великих Лук прошла в полуфинал проекта «Классная тема!». Это телевизионный федеральный проект. Семь самых-самых выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия 1». Их учениками будут известные учёные, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино. Пожелаем Татьяне удачи!



Поверьте, большие люди тоже имеют маленькие слабости. Псковское агентство информации получило от V.I.P. небольшие сочинения на тему: «Как я провёл лето». И все по-разному интересно!

Пскович восстановил редкий автомобиль – ГАЗ-21 с оленем на капоте. На восстановление легендарного авто у реставратора Юрия Павлова ушло 6 лет и это первый его проект. И вновь за подробностями добро пожаловать в новость.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!