Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О добрых делах, воздушном такси и осени – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто пока не спит. И снова на сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест. Меня зовут Сергей Владимирович. Попробуем заглянуть в только что ушедший день, чтобы вспомнить его позитивные события. Кстати, это 299-ый выпуск. Следующий будет юбилейным.

- Понимаете, я – дизайнер…
- Да уж вижу, что не Иванов.

Ежегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник. Праздник был учреждён в 2005 году в день 50-летия известного дизайнера-графика Владимира Чайки. То есть, по сути,  профессиональный праздник очень молодой.

В пиковые периоды пассажиропотока псковские власти хотят запустить дополнительные поезда «Ласточка». Сейчас этот вопрос обсуждают с РЖД. Если есть спрос, значит, будет прибыль для РЖД. Не знаю, чего там думать?

Ещё недавно Псков бил температурные рекорды по высокой температуре, и вот вчера уже рекорд по низкой. 9 сентября в Пскове абсолютный минимум температуры воздуха составил -1 градус. В 1975 году он был -0,5 градуса. Казалось бы,  только-только от жары спасались под вентиляторами, и вот вам пожалуйста – холода.

На остановке стоит задубевший мужик. Зуб на зуб не попадает. Руки в брюки…
Подходит к нему мальчонка:
— Дядь, который час?
— Летом, мальчик, все летом.

А вот эта информация более, чем интересна! Рассматривается вопрос о запуске авиатакси из Пскова в Санкт-Петербург. Представляете? Это что-то из области фантастики. Особенно, если цена не будет заоблачной.

На днях команда «Луки Парка» прибыла с волонтёрской помощью в приют для животных «Веретье». Пообщались с питомцами, которым привезли гостинцы. Кроме питания сотрудники «Луки Парка» поработали руками – разравнивали землю в приюте. Директор «Луки Парка»  Александр Терентьев отметил, что приюту всегда необходима помощь: медицинские препараты, рабочая сила, питание для животных: крупы, мясо, корма, макароны. А доброе дело сделать никогда не поздно.

Красивый фоторепортаж сняла Анастасия Тарасова. Посмотрите, как осень вступает в свои права. На фотографиях это очень заметно.

И напоследок сообщу, что вчера в эфир вышел 79-ый выпуск «Псковского телеграмма». Кто смотрит эту рубрику и не пропускает ни одного выпуска, проходите по ссылке.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 сентября 2022

О добрых делах, воздушном такси и осени – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
09 сентября 2022

«Первый рубеж» открыл Вахту памяти в Красногородском районе
09 сентября 2022

Алексей Кузьмин поздравил великолучан с годовщиной образования Великолукского района
09 сентября 2022

Депутат Андрей Маковский проголосовал на выборах
09 сентября 2022

В Псковской области за сутки выздоровели от коронавируса 200 человек
09 сентября 2022

Победительницей помидорного конкурса стала Анжела Янченко
09 сентября 2022

Борис Елкин опробовал дистанционный способ голосования
09 сентября 2022

Явка по итогу первого дня выборов в Псковской области составила 8,3%

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...