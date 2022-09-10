О добрых делах, воздушном такси и осени – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:41, 10 сентября 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто пока не спит. И снова на сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест. Меня зовут Сергей Владимирович. Попробуем заглянуть в только что ушедший день, чтобы вспомнить его позитивные события. Кстати, это 299-ый выпуск. Следующий будет юбилейным.

- Понимаете, я – дизайнер…

- Да уж вижу, что не Иванов.

Ежегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник. Праздник был учреждён в 2005 году в день 50-летия известного дизайнера-графика Владимира Чайки. То есть, по сути, профессиональный праздник очень молодой.

В пиковые периоды пассажиропотока псковские власти хотят запустить дополнительные поезда «Ласточка». Сейчас этот вопрос обсуждают с РЖД. Если есть спрос, значит, будет прибыль для РЖД. Не знаю, чего там думать?

Ещё недавно Псков бил температурные рекорды по высокой температуре, и вот вчера уже рекорд по низкой. 9 сентября в Пскове абсолютный минимум температуры воздуха составил -1 градус. В 1975 году он был -0,5 градуса. Казалось бы, только-только от жары спасались под вентиляторами, и вот вам пожалуйста – холода.

На остановке стоит задубевший мужик. Зуб на зуб не попадает. Руки в брюки…

Подходит к нему мальчонка:

— Дядь, который час?

— Летом, мальчик, все летом.

А вот эта информация более, чем интересна! Рассматривается вопрос о запуске авиатакси из Пскова в Санкт-Петербург. Представляете? Это что-то из области фантастики. Особенно, если цена не будет заоблачной.

На днях команда «Луки Парка» прибыла с волонтёрской помощью в приют для животных «Веретье». Пообщались с питомцами, которым привезли гостинцы. Кроме питания сотрудники «Луки Парка» поработали руками – разравнивали землю в приюте. Директор «Луки Парка» Александр Терентьев отметил, что приюту всегда необходима помощь: медицинские препараты, рабочая сила, питание для животных: крупы, мясо, корма, макароны. А доброе дело сделать никогда не поздно.

Красивый фоторепортаж сняла Анастасия Тарасова. Посмотрите, как осень вступает в свои права. На фотографиях это очень заметно.

И напоследок сообщу, что вчера в эфир вышел 79-ый выпуск «Псковского телеграмма». Кто смотрит эту рубрику и не пропускает ни одного выпуска, проходите по ссылке.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!