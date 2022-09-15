О Гердте, студенческих проездных и коммерческой жилке – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:30, 15 сентября 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто пока не спит. И снова на сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест». Меня зовут Сергей Владимирович. Попробуем заглянуть в только что ушедший день, чтобы вспомнить его позитивные события.

Головная боль для ушедших с рынка России компаний Соса-Cola и PepsiCo. Холодильники в магазинах остались под старым брендом. Что с ними делать? Решили переименовывать. А значит, всё равно вернут поставки. Сколько ни тверди «Кока-кола», «Буратино» она от этого не станет. И все эти дёргания: уходим – не уходим, возвращаемся – не возращаемся, переименовываемся – не переименовывемся – уже порядком поднадоели. Как пел Визбор: «Уходишь – счастливо! Приходишь – привет!» И не надо лишних телодвижений.

Лично меня сегодня очень насмешил глава «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов. Его спросили, почему, дескать, не действуют летом льготные проездные билеты для студентов? Знаете, что он ответил? Нет учёбы – нет и льгот. Ну, это как в анекдоте: «нет ножек, значит, нет и варенья». Можно подумать, что студенты летом намного богаче становятся. Да, они подрабатывают, и на практику ездят. Но всё для того, чтобы хотя бы подготовиться к новому учебному году! Тетрадки там купить, ручки, линейки… При желании можно было бы этот вопрос решить на уровне главы региона. Только, похоже, желания нет.

Актёрская байка. Однажды Евгений Миронов пришел поздравить Гердта с 80-летием. Присел на кровать, разговаривают. Вдруг Гердт встрепенулся: – Да! Женя, знаешь, меня сегодня орденом наградили! Гордость за получение цацки была такой неожиданной в устах Зиновия Ефимовича, что Миронов немного растерялся. – Да, – весомо сказал Гердт, – я – орденоносец! И, с места в карьер: – Таня, Катя! Где мой орден? Давайте его сюда! Пришла Татьяна Александровна: – Зямочка, зачем тебе орден? А Гердт – в крик: – Дайте мне мой орден! Что я лежу, как *удак, без ордена! Нашли орден. Гердт положил его на халат, полежал так немного и сказал: – Вот, Женя. «За заслуги перед Отечеством третьей степени». Помолчал и добавил: – То ли заслуги мои третьей степени, то ли Отечество... Вот таким немного печальным, но очень остроумным помнят Зиновия Ефимовича на его родине в Себеже. Помнят и устраивают в честь знаменитого актёра каждый год фестиваль. Как он пройдёт в этом году, читайте в новости ПАИ.

Лучших цветоводов-любителей Псковской области наградил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. Очень рад за всех, кто получил награды. Вы выращиваете красоту. Была бы у меня дача, непременно занялся бы разведением лилий. Но дачи нет, поэтому пока только малые формы вроде кактусов.

К ночи эта новость будет самое то. Вышла очередная серия проекта «Псковские народные сказки». Только не надо притворяться слишком взрослым: все любят сказки. И даже очень взрослые! Не любят только люди скучные.

На «Авито» москвич выставил на продажу букву «М» от вывески «МакДональдса». Представляете, какая коммерческая жилка живёт в человеке? Дорого выставил. Полюбопытствуйте. И уже нашёл покупателей! Вот это и называется «на ходу рвать подмётки». Попробуйте теперь этот фразеологизм перевести для владельцев «МакДональдса».

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера.