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О мудрой Венгрии, встрече с писателем и напрасном страхе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто пока ещё не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Выявляем позитивные моменты только что ушедшего дня. Меня зовут Сергей Владимирович. Поехали!

Вчера был день осеннего равноденствия. Значит, день сравнялся с ночью по длине и теперь начнёт только убывать. После этого дня зима уже совсем на подходе. Астролог рассказала, что необходимо сделать в день осеннего равноденствия, чтобы не потерять душевное равновесие.

Венгрия не намерена отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе многократных. Отличная новость для тех, кто любит путешествия. Не вся Европа оказалась «зубоскальной». И пока остальные скалятся, венгры будут делать деньги на туристах. Молодцы!

Стоило президенту РФ объявить о мобилизации, как тут же активизировались мошенники.  Предупреждён – значит, вооружён. Жаждущие наживы стали рассылать эсэмэски с предложением помочь обойти мобилизацию. Если вы получите на свой телефон что-то подобное, знайте: это прохиндеи. Я вас предупредил! И анекдот в тему: семинар «Как не стать жертвой мошенников» отменяется, купленные билеты возврату не подлежат.

В Пскове заметили безногую ящерицу. Сначала подумали, что змея. Но в паблике мнения разделились. Кто-то говорил, что это веретеница, а кто-то утверждал, что это медянка. Примирю обе стороны. Дело в том, что веретеницу называют ещё медяницей, а отсюда – медянка. Поэтому правы и те и другие. Это одно и то же название безногой ящерицы, которая действительно кое-где занесена в Красную книгу. А поскольку ног у неё нет, она очень похожа внешне на змею.

В Великолукском районе нашли гриб-гигант. Его шляпка аж 32 см! Кстати, судя по фотографиям, гриб абсолютно чистый внутри, без червяков, что нечасто случается с такими огромными  экземплярами.

Писательница Татьяна Толстая приехала в Псков на встречу с читателями. Она читала свои тексты и отвечала на вопросы из зала. Те, кто смог побывать на творческой встрече, отметили, что так хорошо держать внимание зала могут немногие.

И наконец, расскажу о том, что послезавтра, то есть в воскресенье, на канале «Россия-Культура» покажут четвёртый выпуск программы «Передача знаний». В профессиональной игре будут соревноваться сборная Пскова и сборная школы № 3 г. Сосногорска (Коми). Будем болеть за наших!

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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