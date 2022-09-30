Новый шахматный клуб появился в Печорском районе

12:54, 30 сентября 2022, ПАИ

Современный шахматный клуб открылся в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

В Печоры приехали президент региональной спортивной федерации шахмат Дмитрий Шахов, главный тренер сборных области по шахматам, председатель Детско-юношеского совета ФШПО Александр Шпак и вице-президент ФШПО Сергей Арефьев, а также директор регионального центра шахматного образования Валерий Гусев. В церемонии открытия клуба вместе с юными поклонниками этого вида спорта приняли участие заместитель главы Печорского района Алла Монтаровская, директор районного Дворца творчества детей и молодежи Юлия Четвергова и педагог-организатор по шахматам Дмитрий Пиллер.

Все помещения современного шахматного клуба подготовлены не только для обучения шахматам, но и проведения как очных турниров, так и соревнований с использованием интернета. Присвоение статуса официальных соревнований по шахматам, проводимых в Сети, стало возможным благодаря внесению изменений в шахматные правила, утверждённые ФИДЕ и Минспорта России по представлению Федерации шахмат России.

«Создание этого клуба стало возможным благодаря совместной эффективной организационной работе команды проекта от областной федерации шахмат в составе Сергея Арефьева, Елены Горащенковой, Александра Шпака и Юрия Богашева, а также регионального центра шахматного образования и спорта, администрации района и, конечно, финансовой поддержке со стороны Фонда президентских грантов», — отметил Дмитрий Шахов.

Заместитель главый района Алла Монтаровская поблагодарила Фонд президентских грантов и региональную шахматную федерацию. «Мы оказались последними в этом проекте, который был предложен администрации района для рассмотрения в целях организации культурного досуга для молодого поколения Печорского района. Районные власти были вынуждены решать вопросы оперативно и в срок. И это нам совместно с федерацией шахмат удалось. Администрация района и депутаты нашего Собрания надеятся, что этот клуб станет популярным местом и новым очагом культурного досуга жителей Печорского района, неравнодушных к мудрой многовековой шахматной игре», — сказала Алла Монтаровская.

Посетители будут иметь возможность играть в шахматы как на обычных шахматных досках, так и на современных электронных досках с трансляцией партий в сети Интернет, пользоваться электронными шахматными часами новейших образцов, современными обучающими шахматам программами, проводить электронную жеребьёвку шахматных турниров. Для исключения подсказок игрокам и полного соблюдения правил во время проведения онлайн-матчей в помещении шахматного клуба установлены видеокамеры.

В завершение торжественной церемонии гости провели для участников мероприятия шахматные мастер-классы, познавательные лекции об истории шахмат и кратких дебютных репертуарах, а также научили пользоваться электронными шахматными досками с трансляцией партий на большой экран телевизора и в систему интернет.

В настоящее время областная федерация шахмат завершила реализацию региональной программы «Подари детям шахматный клуб», которая осуществлялась при поддержке Фонда президентских грантов. Всего в течение года в 11 районах были открыты шахматные клубы, в том числе Пыталовском, Красногородском, Бежаницком, Новосокольническом, Плюсском, Струго-Красненском, Куньинском, Островском, Дедовичском и Печорском. Все они оснащены новейшим шахматным оборудованием и инвентарём.