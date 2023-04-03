ПАИ вновь стало самым цитируемым СМИ Псковской области
Сразу два СМИ медиахолдинга «Медиацентр 60» вошли в пятёрку самых цитируемых изданий региона по итогам первого месяца весны. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия».
На Псковское агентство информации в марте ссылались 117 раз. У ближайшего конкурента, ГТРК «Псков», цитат набралось практически в два раза меньше — 59. Недалеко ушло и информационное агентство холдинга «Гражданская пресса», их материалы другие издания использовали 58 раз. Четвёртую позицию занял портал luki.ru, материалы которого использовали 29 раз. Замыкает пятёрку интернет-газета «АиФ-Псков» (14 упоминаний).
Отметим, что в марте в десятку самых цитируемых псковских СМИ вошли все издания медиахолдинга «Медиацентр 60»: в топе также телеканал «Первый Псковский», «КП-Псков» и «Псковская правда».
Что касается индекса цитируемости (ИЦ), здесь лидирующую позицию с индексом 8,64 вновь заняло Псковское агентство информации. Новости СМИ, как и ранее, активно цитируют региональные и федеральные издания. На втором месте - одна из местных лент новостей (ИЦ 5,14), на третьем - ГТРК «Псков» (индекс 2,84). В пятёрку также вошла интернет-газета «АиФ - Псков» и портал luki.ru.
Распределение мест в недельном индексе цитируемости оказалось идентичным. Отличаются только показатели суммарного индекса.
Продолжая тему прошлой недели, отметим, что Псковское агентство информации по её итогам заработало больше всего упоминаний – 44. Второе место недельного рейтинга заняла местная лента новостей с 12 цитатами, третье - портал luki.ru. Также в пятёрку вошли ГТРК «Псков» и интернет-газета «АиФ-Псков».
Самые цитируемые новости Псковского агентства информации по итогам месяца:
- Суд встал на сторону псковича в деле о гостиничных услугах и отказался приравнять сдачу квартиры к гостиничным услугам;
- Тренажёрный зал для паралимпийских спортсменов открыли в Пскове;
- В Псковской области неизвестный расстрелял из пистолета проезжающий мимо автомобиль;
- Псковские полицейские спасли пропавшего ребёнка;
- В Псковской области заключенные помогают семьям мобилизованных;
- Около 70 единиц медтехники приобретут в Псковской области по нацпроекту;
- Жителю Пскова грозит тюрьма за использование спецаппаратуры.