ПАИ вновь стало самым цитируемым СМИ Псковской области

15:20, 03 апреля 2023, ПАИ

Сразу два СМИ медиахолдинга «Медиацентр 60» вошли в пятёрку самых цитируемых изданий региона по итогам первого месяца весны. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия».

На Псковское агентство информации в марте ссылались 117 раз. У ближайшего конкурента, ГТРК «Псков», цитат набралось практически в два раза меньше — 59. Недалеко ушло и информационное агентство холдинга «Гражданская пресса», их материалы другие издания использовали 58 раз. Четвёртую позицию занял портал luki.ru, материалы которого использовали 29 раз. Замыкает пятёрку интернет-газета «АиФ-Псков» (14 упоминаний).

Отметим, что в марте в десятку самых цитируемых псковских СМИ вошли все издания медиахолдинга «Медиацентр 60»: в топе также телеканал «Первый Псковский», «КП-Псков» и «Псковская правда».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Что касается индекса цитируемости (ИЦ), здесь лидирующую позицию с индексом 8,64 вновь заняло Псковское агентство информации. Новости СМИ, как и ранее, активно цитируют региональные и федеральные издания. На втором месте - одна из местных лент новостей (ИЦ 5,14), на третьем - ГТРК «Псков» (индекс 2,84). В пятёрку также вошла интернет-газета «АиФ - Псков» и портал luki.ru.

Распределение мест в недельном индексе цитируемости оказалось идентичным. Отличаются только показатели суммарного индекса.

Продолжая тему прошлой недели, отметим, что Псковское агентство информации по её итогам заработало больше всего упоминаний – 44. Второе место недельного рейтинга заняла местная лента новостей с 12 цитатами, третье - портал luki.ru. Также в пятёрку вошли ГТРК «Псков» и интернет-газета «АиФ-Псков».

Самые цитируемые новости Псковского агентства информации по итогам месяца: