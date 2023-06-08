Михаил Ведерников занял первое место в медиарейтинге «Псковской правды»

12:11, 08 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял первое место в региональном медиарейтинге политиков, чиновников и общественников Псковской области за май 2023 года. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

В региональных СМИ главными сюжетами с упоминанием главы региона стали День территориального общественного самоуправления, визит в регион председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» Сергея Степашина и встреча с членами фракции «Единой России».

Главным событием с упоминанием Михаила Ведерникова стала атака беспилотников на нефтепровод в Невельском районе. Отметим, что именно глава региона в своём телеграм-канале первым сообщил жителям Псковской области о случившемся.

Помимо этого, федеральные СМИ цитировали запрет на полёты беспилотников в Псковской области, отмену парада в честь Дня Победы в Пскове, отмену антиковидных ограничений и введение противопожарного режима.