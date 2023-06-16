Псковский рывок: региональные випы – о важных аспектах отчёта Михаила Ведерникова

13:35, 17 июня 2023, ПАИ

Мнениями о самых реперных точках отчёта о деятельности правительства Псковской области за истекшие пять лет, представленного губернатором Михаилом Ведерниковым 1 июня депутатам областного Собрания, поделились спикеры Псковского агентства информации. Какие темы показались им самыми актуальными и кому бы они в первую очередь рекомендовали погрузиться в материалы документа, читайте в нашем материале.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев:

«Отчёт, естественно, слушал полностью и непосредственно в зале. Воспринимал его, прежде всего, как житель Псковской области, города Пскова. Интересным было то, что отчёт, по сути, был не годовой, он охватывал много периодов с 2018 года. И действительно, вот на этой разнице дат было больше видно, что успешно сделано в регионе. А из доклада и презентации было отчётливо понятно, как много было сделано: построено реальных объектов в различных сферах – в образовании, здравоохранении... Действительно, жизнь людей в нашем регионе становится комфортнее. Причём с разных точек зрения: по возможности получения образования, качественных медицинских услуг, в сфере соцзащиты. И в короткий отчёт, понятно, всё нельзя вместить.

Мне кажется, что с этим отчётом, размещенным на сайте pskov.ru, интересно будет ознакомиться всем жителям, особенно тем, кто занимает активную позицию, связанную с развитием региона. Это нужно, чтобы понять и прочувствовать, как много удалось сделать команде правительства во главе с губернатором при поддержке депутатов, общественников, муниципалитетов. Всем своим коллегам, безусловно, порекомендовал бы ознакомиться. Поскольку каждый на своем месте занимается какой-то определённой частью работы. Для комплексного охвата это самый нужный материал. У нас должно быть чувство причастности к общему делу.

Мне всегда приятно слышать про национальные проекты, потому чувствуешь сопричастность и ответственность не только за реализацию трёх нацпроектов, но и в целом. Наш проектный офис начинал работу как структурное подразделение комитета по экономическому развитию. И я сохраняю ощущение, что начиналось всё у нас. Поэтому всегда приятно слышать итоговые цифры. Действительно, там прошлый год перевалил 99 %. Это вот прямо очень круто!»

Начальник Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов:

«Если говорить о вкладе Михаила Юрьевича в развитие нашего региона, то я откровенно всем своим знакомым говорю, что только за решение транспортного вопроса в Пскове – снятие нашей транспортной блокады – ему нужно поставить памятник в хорошем смысле этого слова. Вы вспомните, как мы жили? Поезда нет, самолёт нам даже и не снился. Теперь самолёты летают, причём каждый день. И это очень помогает развиваться региону. Потому что к нам поехали туристы – увеличился турпоток.

Если мы говорим про прошлый год, согласно данным по бигдате туроператоров, нас посетило почти четыре миллиона гостей. Здесь, конечно, много экскурсий одного дня. Но, тем не менее, это хороший результат с учётом того, что эти показатели с каждым годом серьёзно растут.

А почему они растут? Помимо транспорта, развивается туристическая инфраструктура. Город здорово преобразился. Понятно, что на многие проекты задел был сделан ранее: тот же самый псковский туристский кластер, улица Набережная, центр города... Плюс к этому работа с АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», которое на самом деле потратило уже огромную сумму денег на реставрацию памятников. Смотрите, сколько уже сделано! И это колоссальная история и качество. К примеру, наш Музейный переулок. Для тех, кто не был, приглашаю просто походить, посмотреть, как отреставрировали. Это просто космос какой-то!

Мы второй в стране регион по количеству населённых пунктов, при этом входим в топ-10 беднейших регионов, и мы понимаем, что инфраструктура должна быть. Надо сказать, что связью до определённого момента абсолютно не занимались, но нашли способы и механизмы. Плюс Михаил Юрьевич вышел в 2021 году на федеральный уровень и получил поддержку. Мы хотели сделать 100 базовых станций, но вследствие роста цен на металл и оборудование, а также кризис с чипами у нас вышло чуть меньше. Есть поддержка и на уровне Ростелекома. Эти моменты удалось сдвинуть с мёртвой точки.

Я уже не говорю про нацпроекты! По дорогам, вспомните, если раньше кусок трассы где-то сделали, это праздник был! А сейчас постоянно что-то делается, и понятно, что это временные неудобства. Не верится и в то, что соцгородок завершается, тем не менее дело движется к финалу. С кампусом на 45 лет строительство растянулось, а теперь есть решение! Ещё один памятник ставить можно. И наконец-то при содействии владыки мы получим прекрасное воплощение проекта музея «Россия – моя история». Соцгородок точно так же был заморожен, а теперь там идут внутренние и отделочные работы.

Это поразительно! Честно, я горд, что я часть этой команды и причастен к этим свершениям. Его неуёмная энергия заряжает. От меня, как коренного жителя Псковской области, низкий поклон Михаилу Юрьевичу за то, как меняется моя родина! Это дорогого стоит.

Кому бы порекомендовал ознакомиться с отчётом, сложно сказать. Наверное, тем, кто не видит изменений. Но думаю, что таких скептиков уже нет. Убеждать никого не приходится в том, что мы делаем всё хорошо. Мы на правильном пути, и это здорово!»

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов:

«На выступлении губернатора Псковской области я присутствовал лично – положение обязывает. Поэтому я всё видел и слышал, наблюдал за эмоциями Михаила Юрьевича. Понятно, что это гордость прежде всего. Всё-таки реализация большинства проектов, которые были заявлены, важна для губернатора и всех, кто собрался в зале.

Понятно, что этот доклад, как подведение итогов его пятилетней работы, был сделан широкими мазками. Если говорить про избирательную систему Псковской области, для нас важным моментом явилась информатизация работы органов управления. И в принципе мы видим курс на информатизацию Псковской области. В частности, упоминание установки вышек сотовой связи, это даст нам дополнительные возможности для расширения дистанционного электронного голосования.

У нас есть избирательные участки, на которых в принципе интернет отсутствует или очень слабый. И там некоторые возможности современной избирательной системы недоступны. Например, рабочий блокнот, который у нас работает в онлайн-режиме. У нас есть специальная система, которая была разработана под эгидой избирательной комиссии Псковской области. Она позволяет максимально упростить сбор первичной информации с избирательных участков. Её создал наш Илья Никитин, за что он получил приз Центральной избирательной комиссии. Чтобы вы понимали: когда идёт сбор информации, например явки на определённое время, у нас раньше обзванивали по телефону. Он создал упрощенную смету: в таблицу просто вносятся данные, и они сразу же онлайн отображаются. По Пскову на это уходило минут 45, сейчас – 10 минут. Для нас это очень важный момент.

А ознакомиться с докладом посоветую, естественно, всем руководителям структурных подразделений и комитетов. Надо брать пример с работы руководителя, который в принципе является таким движущим элементом и заряжает нас неиссякаемой энергией. И мы понимаем, что невозможных задач нет, есть только те, на которые нужно побольше времени. Мы видим, что максимальное количество проектов, которые были заявлены, реализовано».

Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев:

«Изучал отчёт уже в печатном виде. Поскольку занимаюсь более узким направлением экономической деятельности, в основном смотрел на то, что говорилось непосредственно о «Моглино». Тем более что на недавней встрече с президентом «Моглино» вообще было первым вопросом, который был озвучен.

По самому «Моглино» акцент был сделан на 2019 годе. В принципе, это был самый расцвет: пришло максимум резидентов и больше успеха. С 2019 года, когда были введены ограничительные ковидные мероприятия и казалось, что экономическая жизнь приостановится, поскольку инвесторы по природе очень пугливые люди, этого не случилось. В «Моглино» не то что не приостановились процессы, у нас появились новые резиденты и интересанты. А два крупных резидента даже смогли реализовать свои проекты как раз в период санкций.

В культурном плане я, как не местный житель, всегда вспоминаю, как буквально пять лет назад приезжал в Псков. С тех пор произошли разительные изменения. Город просто преобразился на глазах. И старая часть отремонтирована, и новые микрорайоны выглядят на уровне столиц.

Отчёт я бы рекомендовал почитать тем людям, которые занимаются критиканством. С 2014 года они только и утверждают, что у нас всё плохо. Отчёт показывает, что область и страна являются самодостаточными. Никто не говорит, что всё пройдёт без трудностей, но проекты реализовываются – и это хорошо!»

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков:

«Признаюсь честно, я не могу, наверное, даже себе позволить быть удивленным тому, что происходит в области. Ведь я являюсь представителем команды нашего губернатора и с большим вниманием и трепетом наблюдаю за всеми сферами в жизни региона. Поэтому эти результаты для меня, как для человека погруженного, не были большим откровением. Но вместе с тем они были для меня искренней гордостью за коллег. И прежде всего за достижения под руководством Михаила Юрьевича, которыми может похвастать область. Поэтому я пересылаю скриншоты отчёта, делюсь им со знакомыми, коллегами, гостями региона.

В системе образования мы радуемся прежде всего за ребят, которые с каждым годом получают все больше и больше возможностей. Но вместе с тем осуществляем рефлексию относительно того, где нам нужно еще прибавлять. Если вы меня спросите, какие позиции на меня лично производят наибольшее впечатление, то в качестве примера я отмечу, что динамика развития нашего аэропорта просто потрясает! И перспектива в 150 000 постоянных пассажиров – это рост, который измеряется не сотнями процентов, а уже тысячами! Это великолепный результат, который, кстати говоря, сигнализирует нам всем о совокупном росте над собой всего региона в течение этого периода. Потому что если сюда ездят, значит, здесь стало лучше. Если не всё, то многое. И это очень важно!

Безусловно, объём привлечённых средств тоже поражает воображение человека, который отдаёт себе отчёт, что такое 20 с небольшим миллиардов на старте. Это была стандартная цифра, с которой мог работать регион. Взяв ее за основу, он мог развиваться. Сегодня эта цифра переваливает за 60 миллиардов! И это не один-два-три проекта, которые получили федеральную поддержку. Это целая цепочка сегментов, программа развития которых, одобренная извне, помогает региону расти и развиваться. Я мог бы пересказать сейчас все слайды и отметить везде позитивную динамику, которую я вижу.

В принципе, я с большим удовольствием пересылаю отчёт своим товарищам, бывшим коллегам и единомышленникам и просто знакомым в Москве для того, чтобы они могли увидеть, насколько регион расцветает. Просто людям и знакомым тоже банально надо показывать, потому что не всё на виду. Наша региональная система притягивает беспрецедентное количество гостей, участников мероприятий. И только ленивый не отмечает, насколько Псков светлый, красивый, аккуратный, ухоженный город. Но как отметить для себя разницу между тем, что было вчера, и тем, что ты видишь сегодня? Конечно, посмотреть это в цифрах, в динамике. И неспроста Михаил Юрьевич отчёт представил за цикл, а не просто за год, хотя каждый год эти отчёты тоже имеют место быть».

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов:

«Мы часто собираемся на площадке Михаила Юрьевича, и уже не первый год стараемся работать именно с командным подходом. Поэтому в целом то, о чём говорил Михаил Юрьевич, я уже знал. Но что меня больше всего поразило – это объём того, что уже сделано за пять лет. Потому что в этой текучке дел и постоянной беготне, решении новых задач, реализации каких-то новых проектов, ты делаешь дело, ставишь галочку и бежишь дальше. Михаил Юрьевич в своём отчёте всё это собрал. Но поверьте, он озвучил далеко не всё, что сделано, а сделано гораздо больше. Реализовано колоссальное количество проектов, завершено множество мероприятий, сделано огромное количество различных больших и маленьких дел. Самый яркий, наверное, показатель работы правительства – это количество обращений, с которыми люди идут к Михаилу Юрьевичу. Число обращений, которые прошли по ЕДДС и по системам официального документооборота, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Люди видят, что есть результат, потому и обращаются. Губернатор все соцсети ведёт сам. Он лично смотрит, кто присылает обращения, и даёт поручение разобраться. Раньше чаще присылали напрямую Михаилу Юрьевичу, а сейчас наладили и другие официальные механизмы. Понятно же, что, если надо поменять лампочку в подъезде, надо писать не губернатору, а в муниципалитет и в управляющую компанию. А Михаил Юрьевич настойчиво добивался повышения качества работы с обращениями граждан, и результат налицо.

С отчётом рекомендовал бы ознакомиться тем, кто постоянно жалуется на то, что у нас все плохо. А мы не жалуемся, мы берём и делаем, чтобы было хорошо. Очень правильными словами Михаил Юрьевич завершил своё выступление: «Работаем». Вместо того чтобы критиковать, лучше взять и сделать что-то полезное».

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов:

«Цифры отчёта вроде известны, но когда смотришь на дистанции с 2018 года, поражаешься достижениям. Пока не окунёшься в данные, вроде бы работа как работа. А вот когда в 2018-м нацпроект по тем же дорогам был 2 миллиарда, а в 2022-м уже почти 5 миллиардов – ощутимо! По степени исполнения нацпроектов достигаем 99 %: мы на третьем месте по Северо-Западу и на 16-м по стране.

Успешно идёт работа и по медицине, по ФАПам. Меры по увеличению медиков на муниципалитеты у нас серьёзные. И студентам, например, стоит обратить внимание на это послание, поскольку разработаны серьёзные меры по привлечению как медиков, так и учителей.

Раньше в Псков ещё в 2018 году добраться было не просто. А теперь можно на самолёте и на «Ласточке». Когда смотришь на дистанции пяти лет, понимаешь, насколько серьёзная была выполнена работа, и в этом-то и заключается наш «псковский прорыв».

Порекомендовал бы познакомиться с отчётом всем жителям Псковской области, чтобы понимать, какая колоссальная работа проводится. Нужно, чтобы люди позитивно оценивали работу власти. На месте, бывает, глаз замыливается, и ты не замечаешь очевидного. Например, жители Пскова, которые работают в других регионах, по возвращении только и говорят: «Ух ты! Ничего себе»! А когда каждый день это видишь, кажется, что так и должно быть».