Андрей Михеев прокомментировал итоги ПМЭФ

10:50, 20 июня 2023, ПАИ

Итоги XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online».

«Cоглашения, которые были подписаны на ПМЭФ, - предметные, губернатор об этом говорил. У нас нет оснований думать, что они не состоятся», - сказал Андрей Михеев.

Он отметил, что накануне ПМЭФ в Псковской области прошло заседание Совета по инвестициям, где, в частности, подробно обсуждались пять туристических проектов.

«Например, проект строительства гостиницы в Пушкинских Горах уже начал реализовываться - начаты земельные изыскания, инвестор работает активно. Объем инвестиций - более 800 миллионов рублей», - уточнил Андрей Михеев.

Он добавил, что есть ещё один проект с объемом инвестиций более 800 миллионов рублей. «Компания уже реализовала проект парка аттракционов в Великих Луках. В Пскове проект парка аттракционов рассчитан до конца 2027 года, но там будет несколько этапов», - рассказал Андрей Михеев.

Также он отметил, что ещё три проекта будут реализованы в Печорском районе и все они начинаются с этого года. В среднем сроки их реализации - 2026-2027 годы.

«Были подписаны соглашения с компанией Великолукский аккумуляторный завод «Импульс». Некоторое время назад его приобрели новые собственники, которые сейчас занимаются его модернизацией. Проект начался в конце прошлого года. Они получили заём на развитие в Фонде развития промышленности», - подчеркнул Андрей Михеев.

Андрей Михеев уточнил, что есть проект Псковского хлебокомбината по комплексной модернизации производства на два миллиарда рублей и он рассчитан на три года, а также проект «РусТимбер Псков» в Плюсском районе - он уже в стадии реализации. Тоже заключено соглашение, чтобы инвестор мог обращаться за поддержкой.

Напомним, 17 соглашений на 8 млрд рублей заключила Псковская область на ПМЭФ.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходил под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.