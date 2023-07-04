Эдуард Пичугин: Приятно, что аудитория «Западных ворот» растёт

15:05, 04 июля 2023, ПАИ

Генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин обратился к гостям и жителям Пскова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Приятно осознавать, что мы вместе прошли путь длиною в четыре года и готовы вновь встретиться в гостеприимном Пскове, чтобы окунуться в атмосферу кинопраздника! Мы очень серьезно поработали над новой программой нашего фестиваля, стараясь разнообразить ее», – отметил Эдуард Пичугин.

По его словам, итогом усилий стало присоединение к постоянным участникам «Западных ворот» представителей кинематографий Болгарии, Индии, Ирана, Сербии, Израиля, Южной Кореи.

«Приятно, что не только укрепляются программы фестиваля, расширяется его география, но и растет аудитория. Мы с нетерпением ждем вашей оценки увиденного, так как в Пскове, как известно, окончательный вердикт выносят сами зрители. Поздравляю вас с началом работы IV Международного кинофестиваля «Западные ворота», – заключил продюсер кинофестиваля.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдёт конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желавшие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.