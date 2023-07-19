Медицинскую реабилитацию по трём направлениям оказывают в Псковской области

12:55, 19 июля 2023, ПАИ

Медицинскую реабилитацию по трём различным направлениям оказывают в учреждениях здравоохранения в Псковской области. Об этом рассказала заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По её словам, условно медицинская реабилитация делится на три направления – реабилитация заболеваний центральной нервной системы, реабилитация после перенесённых соматических заболеваний и реабилитация при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

«К концу 2022 года у нас было уже три отделения медицинской реабилитации по всем профилям. Городская больница стала якорем по части стационарной медицинской реабилитации. Но её можно проводить ещё и в амбулаторных условиях. Здесь флагманом стал госпиталь для ветеранов войн. Госпиталь ветеранов оказывает медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях дневного стационара при их поликлинике», – рассказала Надежда Рагозина.

Напомним, что 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП, новый корпус ПсковГУ и Псковский перинатальный центр. Позже итоги рабочей поездки министра в регион подвели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.