Кому доступна медицинская реабилитация в Псковском госпитале для ветеранов, рассказала Надежда Рагозина

13:36, 19 июля 2023, ПАИ

Какие категории псковичей могут рассчитывать на медицинскую реабилитацию в Псковском госпитале для ветеранов войн, рассказала заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Формально наименование госпиталя подразумевает, что целевую аудиторию там составляют именно ветераны боевых действий. На самом же деле их профиль намного шире. Пока у нас нет отделения амбулаторной реабилитации при городских поликлиниках, гражданские тоже могут обращаться в поликлинику госпиталя для ветеранов. Причём могут как самостоятельно обратиться, так и по направлению участкового врача своей территориальной поликлиники», – отметила спикер.

Кроме того, она подчеркнула, что ветераны боевых действий, ветераны СВО, а также члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской реабилитации в госпитале.

«Очереди из льготников пока нет. Во-первых, сейчас не такое количество ветеранов боевых действий в гражданской системе здравоохранения. И к тому же им до такой степени открыт зелёный коридор, что нет пока «тромбоза» из-за очередей», – отметила Надежда Рагозина.

Напомним, что 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП, новый корпус ПсковГУ и Псковский перинатальный центр. Позже итоги рабочей поездки министра в регион подвели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.