Что делать при желтухе у новорождённых, рассказал врач-неонатолог

21:58, 21 июля 2023, ПАИ

Физиологическая желтуха новорождённых есть у всех детей и является абсолютной нормой, заявил главный неонатолог Министерства здравоохранения России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебрянный дождь» (88.3 FM).

При этом он отметил, что есть множество патологических видов желтухи, которые могут быть признаком тяжёлой патологии.

«Желтушное окрашивание связано с тем, что у плода разрушается первичный гемоглобин, который впоследствии биохимических процессов в организме превращается в билирубин», – добавил эксперт.

Он также отметил, что повышенный билирубин является нормой для всех детей, но не все дети при этом окрашиваются в жёлтый оттенок.