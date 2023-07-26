О строительстве домов и школ в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- в городском маневренном фонде – общежитии на Герцена, 14 – сегодня есть больше ста свободных комнат. В 2015 году там провели капитальный ремонт, но, к сожалению, не все жильцы маневренного фонда относятся к муниципальному имуществу ответственно, хотя есть семьи, которые живут там десятилетиями;
- муниципальный жилой фонд в Пскове насчитывает порядка 6 000 жилых помещений. Люди, живущие в большинстве из них, имеют право приватизировать это жильё и стать его законными владельцами, но по каким-то причинам этого не делают;
- в Пскове на данный момент аварийными признаны 55 многоквартирных домов. 50 из них будут расселены после сдачи многоквартирного дома на Инженерной, 134: дом планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2023 года;
- в новый список подлежащего расселению аварийного жилья, который областные власти должны направить в Минстрой до 1 августа, планируется включить 2 380 квадратных метров жилого фонда в Пскове;
- пять коттеджных домов для детей-сирот в районе Любятово будут сданы до конца 2023 года. В сентябре там начнутся благоустройство и внутренняя отделка квартир: это одинаковые студии площадью 33 квадратных метра;
- получив квартиры, дети-сироты пять лет будут оставаться под присмотром опеки и соцзащиты и не смогут продать их;
- себестоимость квадратного метра в домах для детей-сирот оказалась выше 81 000 рублей за квадратный метр. Таким образом, на сегодняшний день выгоднее покупать квартиры у застройщиков. Однако опыт реализации такого проекта востребован в регионе и может применяться, например, при строительстве жилья для врачей и учителей в муниципалитетах;
- новая школа на улице Киселёва в Пскове будет достроена в 2023 году, но занятия в ней начнутся не ранее 1 сентября 2024 года: учебному заведению предстоит получить все необходимые согласования и лицензии, набрать штат учителей и так далее;
- власти Пскова совместно с коллегами из Псковского района ищут площадку под строительство новой школы на Дальнем Завеличье. Там есть несколько подходящих участков, на которых можно будет возвести школу, когда появится финансирование из федерального бюджета;
- в 2024 году в Пскове хотят капитально отремонтировать пять школ: № 1, 2, 4, 9, 23. Соответствующие заявки уже поданы;
- осенью 2023 года на стадионе «Машиностроитель» будет открыто новое тренировочное футбольное поле с профессиональным покрытием площадью 95 на 70 метров;
- «умный» ФОКОТ на улице Никольской должен быть сдан до конца 2023 года. Он будет включать футбольную и баскетбольную площадки, раздевалки, уличные тренажёры. Там также будет организовано освещение и видеонаблюдение;
- завершение строительства ливневой канализации на проспекте Энтузиастов запланировано на ноябрь 2023 года. После её запуска к ней подключат сети ливнёвки прилегающих микрорайонов.
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26 июля 2023
Второе футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» в Пскове планируют сдать в сентябре