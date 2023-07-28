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Политика

Наталья Исакова: Конкурентность в предстоящей избирательной кампании обеспечена

Открытое заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 прошло сегодня, 28 июля, на площадке Общественной палаты Псковской области с участием представителей Избирательной комиссии Псковской области. Заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты Псковской области и РФ Наталья Исакова в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировала представленный облизбиркомом доклад об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальные и региональные выборы в Псковской области в 2023 году.

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ. На фото Наталья Исакова.

«Избирательной комиссией региона был представлен обстоятельный доклад по процессу выдвижения и регистрации кандидатов на выборы в Псковской области в 2023 году. Несмотря на то, что регистрация кандидатов на муниципальные выборы заканчивается 31 июля, уже сейчас достаточно много кандидатов выдвинули свои кандидатуры. Конкурентность в предстоящей избирательной кампании обеспечена», – отметила Наталья Исакова.

По её словам, на данный момент проходит очень важный этап подачи и проверки документов. «Практика показывает, что правильность оформления документов – залог успеха в любой сфере деятельности, любом начинании. Много работая с документами, сразу видно, насколько автор документа или его команда профессионально подготовлены. Политик, прежде всего, должен быть профессионалом. Кроме того, подавая документы для участия в выборах, кандидаты «входят в историю» муниципалитета, региона, выборов», – подчеркнула член Общественной палаты РФ.

Она также напомнила, что впервые дистанционное электронное голосование будет реализовано на территории всей области. «Проводимая большая подготовительная, разъяснительная работа позволит жителям всех муниципальных образований подключиться к ДЭГ и на себе опробовать новые технологии. ДЭГ – это удобно, надежно и интересно, особенно для молодёжи», – сказала Наталья Исакова.

Помимо этого, она подчеркнула, что оборудование избирательных комиссий и участков системой видеонаблюдения – важный и уже хорошо себя зарекомендовавший шаг для предотвращения фальсификаций на выборах. «Отдельно хочу отметить работу Избирательной комиссии Псковской области на данном этапе – сжатые сроки, огромный документооборот, работа с кандидатами, избирателями, СМИ. Команда настоящих профессионалов», – заключила Наталья Исакова. 

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.

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