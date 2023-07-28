Наталья Горбачёва подвела итоги заседания общественного штаба по наблюдению за выборами

19:28, 28 июля 2023, ПАИ

Открытое заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 прошло сегодня, 28 июля, на площадке Общественной палаты Псковской области с участием представителей Избирательной комиссии Псковской области. Член общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва в беседе с корреспондентом ПАИ подвела итоги встречи.

«Я очень довольна итогами сегодняшнего заседания. В нем приняли участие фактически все члены штаба, многие из них, понимая важность общественной работы, отрывались от собственных дел и отпусков», – подчеркнула Наталья Горбачёва.

Она отметила, что на заседании обсудили все ключевые вопросы по организации работы штаба. «Я благодарна Избирательной комиссии Псковской области, которая озвучила итоги выдвижения кандидатов на все 12 избирательных кампаний нашего региона. Отдельно осветили подготовку к ДЭГ и порядок подачи заявлений, а также предоставления полномочий участникам избирательного процесса для наблюдения за дистанционным электронным голосованием», – сказала председатель Общественной палаты Псковской области.

Наталья Горбачёва уточнила, что общественный штаб по наблюдению за выборами должен быть готов к тому, чтобы подтвердить легитимность выборов и дистанционного электронного голосования, чтобы избиратели были уверены в том, что все их права будут соблюдены.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.