Более 30 тысяч гостей посетили Дни Псковской области в Витебске

09:30, 01 августа 2023, ПАИ

Более 30 тысяч гостей посетили Дни Псковской области в Витебске за три дня. Напомним, что мероприятие прошло с 27 по 30 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Там подчеркнули, что в парке Тысячелетия работали сразу две сцены, где выступили лучшие исполнители и творческие коллективы Псковской области: губернаторский симфонический оркестр, театр танца «Русские узоры», заслуженная артистка России Наталья Александрова, ансамбль русской музыки «Псков», заслуженный коллектив Народного творчества России ансамбль «Сказ», группы Radioband и Drum&Jazz и другие.

«Малая сцена стала местом притяжения юных витебчан – здесь Псковский областной театр кукол показал спектакли «Петрушка и колобок» и «Ковбойская история», а профессор Николя привёз для ребят целое научное шоу. Никогда не пустовала и детская площадка с парком деревянных игр. Она пришлась по нраву и детям, и взрослым», – продолжили в пресс-службе правительства.

Особый интерес и восторг вызвал мультимедийный спектакль на воде про Святую равноапостольную княгиню Ольгу, которая положила начало Витебску и Пскову. В интервью информационному агентству «Белта» жительница города Марина Золоторева поделилась эмоциями от представления: «Шикарно. Мы просто не ожидали такого. Это было очень красиво и интересно. Исторические вещи рассказывали во время шоу – особая польза для детей. Если человек восхищён, шоу вызывает эмоциональный отклик, то информация воспринимается легче, чем кто-то просто прочитает или в школе что-то расскажут».

Организаторы по итогам Дней Псковской области сделали вывод: нужно привозить больше товаров псковских фермеров и крупных производителей. Так, невельских «улиток по-бургундски» предприятия «Эскарго Дор» витебчане распробовали не сразу, но в итоге было реализовано более 1,5 тысячи моллюсков. Псковский хлебокомбинат продал порядка 610 кг изделий по 79 позициям, а «Фабрика мороженого» – около 240 кг лакомства (почти 80 коробок мороженого).

У кондитерского дома «Себежанка» витебчане купили почти 900 пряников, а у фермера Сергея Сального – более 200 кг фермерских сыров. В пресс-службе подчеркнули, что также успехом пользовалась продукция гдовского дома мяса Casa de carne, который привёз на мероприятие джерки, сыровяленую говядину и свинину, шашлык.

В рамках деловой программы 11 организаций Псковского региона приняли участие в переговорах с представителями бизнеса Союзного государства. Деятельность и возможности сотрудничества ещё десятка представителей бизнеса были представлены на площадке Дней Псковской области в Витебске.

На площадке выставочного павильона работали специалисты регионального центра «Мой бизнес» и ОЭЗ «Моглино», размещались экспозиции предприятий «СКТ-Групп», «Оско-Инвест», «Полипласт», «Псков-Полимер», «Столбушино» и «Красный город», все желающие могли оценить достоинства вездехода «Тактик» производства ООО «Азимут» и лодки «Освея» «Псковской лодочной верфи».

Кроме того, в рамках Дней Псковской области в Витебске провели переговоры с «Витебским областным центром маркетинга» по вопросам проведения совместных мероприятий.

В рамках официальной программы Дней Псковской области состоялось девятое заседание рабочей группы по сотрудничеству между Псковской областью Российской Федерации и Белоруссией под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и вице-премьера Белоруссии Игоря Петришенко, по итогам которого стороны утвердили план совместной работы на 2024–2026 годы.

Также анонсированы совместные проекты Псковского и Витебского государственных университетов. С главной сцены праздника во время официального открытия Михаил Ведерников сказал, что Псков и Витебск продолжают летопись многовековой дружбы. В этот день города стали побратимами.

Отметим, что Дни Псковской области, прошедшие в Витебске, были организованы в рамках договорённостей губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Витебского облисполкома Александра Субботина по развитию сотрудничества и культурного обмена между регионами союзных государств. Это было ответное мероприятие – в сентябре прошлого года в Пскове состоялись Дни Витебской области.

Ранее сообщалось, что председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева рассказала об эмоциях белорусов от Дней Псковской области в Витебске.

Напомним, что со всеми новостями о ходе мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.