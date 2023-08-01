О судьбе Псковского планетария поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Директор Псковского планетария, руководитель научно-просветительского проекта «Поехали» Владимир Колпаков стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- Псковский планетарий на средства Фонда президентских грантов закупил 20 современных научно-популярных фильмов за 500 тысяч рублей, которые адаптированы на всю площадь купола и создают у зрителей эффект реального присутствия;
- в ближайшее время Псковский планетарий готовится покинуть привычное здание на улице Советской. После того, как учреждение разместится на новых площадях, планируется открыть первую в Пскове обсерваторию с современным оборудованием;
- в ближайшее время в Псковском планетарии откроется выставка с артефактами Роскосмоса. Среди экспонатов: вымпел с космического полёта корабля «Союз МС-22», конверт с автографами космонавтов, а также фотография Пскова, сделанная из космоса, с борта МКС;
- в этом году Псковский планетарий впервые планирует провести в прямом эфире сеанс связи местных радиолюбителей с МКС;
- кино в куполе диаметром восемь метров можно увидеть в Псковском планетарии;
- инновационную театрализованную постановку «Маленький принц» покажут в Псковском планетарии;
- «У нас практически по всей России сотрудничество. Мы сейчас как раз в рамках нашего научно-просветительского проекта «Поехали» задействовали шесть городов».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 августа 2023
Почти миллион пассажиров воспользовались железнодорожным транспортом в Псковской области за год