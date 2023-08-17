Генерал-майор Алексей Наумец посетил Струго-Красненский район

13:56, 17 августа 2023, ПАИ

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец встретился с районными активистами, общественными деятелями и предпринимателями в Струго-Красненском районе 17 августа. Об этом сообщает газета «Струги».

Он поблагодарил присутствующих за оказываемую участникам СВО помощь и подчеркнул, что военные особенно дорожат письмами от детей. «Мы все гордимся военнослужащими нашего региона, которые достойно выполняют свой долг. Их заслуги велики», – добавил Алексей Наумец.

Помимо этого, заместитель командующего ВДВ России порекомендовал при возникновении вопросов обращаться к главе района Александру Волкову.

Напомним, что заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец на днях стал гостем ПАИ-live. Он рассказал не только о своей семье и решении стать военным, но и о службе в псковской дивизии, армейских «путеводных звёздах», а также о своём опыте участия в специальной военной операции.