Генерал-майор Алексей Наумец посетил Струго-Красненский район
Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец встретился с районными активистами, общественными деятелями и предпринимателями в Струго-Красненском районе 17 августа. Об этом сообщает газета «Струги».
Он поблагодарил присутствующих за оказываемую участникам СВО помощь и подчеркнул, что военные особенно дорожат письмами от детей. «Мы все гордимся военнослужащими нашего региона, которые достойно выполняют свой долг. Их заслуги велики», – добавил Алексей Наумец.
Помимо этого, заместитель командующего ВДВ России порекомендовал при возникновении вопросов обращаться к главе района Александру Волкову.
Напомним, что заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец на днях стал гостем ПАИ-live. Он рассказал не только о своей семье и решении стать военным, но и о службе в псковской дивизии, армейских «путеводных звёздах», а также о своём опыте участия в специальной военной операции.
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