Алексей Наумец посетил Новоржевский район

19:02, 25 августа 2023, ПАИ

С рабочим визитом в Новоржевском районе побывал заместитель командующего ВДВ России генерал-майор Алексей Наумец. Вместе с координатором «Женского движения Единой России» в Псковской области Натальей Юрченко он встретился с активом, который занимается вопросами поддержки военнослужащих-участников СВО и членов их семей в Новоржевском районе. Об этом ПАИ сообщила газета «Земля Новоржевская».

Алексей Наумец приехал в Новоржев с целью узнать, как организована работа по поддержке семей бойцов, находящихся в зоне СВО. От имени военнослужащих 76-й дивизии он передал благодарность жителям Новоржевского района за поддержку и помощь. «Все помощь доходит, большое спасибо вам за работу. Для бойцов на передовой очень важно знать, что они не одиноки, что их вся Псковская область и вся страна поддерживают. Не менее важно для них знать, что их близкие защищены, им тоже оказывается помощь, что они не остаются один на один с возникающими проблемами», – отметил Алексей Наумец.

Во встрече участвовали председатель Собрания депутатов Новоржевского района Любовь Трифонова, социальный координатор Татьяна Баранова, глава Новоржевской волости Татьяна Евдокимова, уполномоченная по работе с семьями мобилизованных Марина Фёдорова, постоянный организатор сбора гуманитарной помощи для новоржевских бойцов Валентина Рокачевская, исполнительный секретарь новоржевского местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Васильева.

Участники встречи рассказали о направлениях работы, которой каждый из них занимается. Озвучили трудности, с которыми приходится сталкиваться, и проблемные вопросы, существующие на данный момент. Алексей Наумец заверил, что готов оказывать необходимую помощь.

Наталья Юрченко, координатор «Женского движения Единой России» в Псковской области, выразила благодарность за детские рисунки, открытки, письма школьников, которые направляются бойцам на передовую, и предложила помощь по линии гуманитарных акций.

Напомним, что ранее Алексей Наумец посетил Пушкиногорский район, где ознакомился с работой районного отделения регионального филиала фонда «Защитники Отечества».