Вылет самолёта из Москвы в Псков задерживается

09:46, 31 августа 2023, ПАИ

Вылет самолёта Москва – Псков сегодня, 31 августа, перенесён на 11:00. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Внуково.

Отметим, что по расписанию самолёт должен был вылететь в 8:00, затем вылет перенесли на 9:30, а после этого на 11:00.

Добавим, что в столичных аэропортах был введён план «Ковёр». Воздушное пространство над ними было временно закрыто, пишет газета «Известия».

Напомним, что аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотников, с 7:00 сегодня, 31 августа, возобновил работу без ограничений.

Напомним, в ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП. Добавим, что было принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова. В связи с этим были организованы дополнительные вагоны в составе поездов, курсирующих между Псковом и Москвой.