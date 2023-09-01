Создать высшее музыкальное учебное заведение могут в Пскове

16:09, 01 сентября 2023, ПАИ

Создать высшее музыкальное учебное заведение могут в Пскове. Об этом сообщил художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Есть идея создать высшее учебное музыкальное заведение, над этим идёт работа. Для Пскова это будет хорошо», – сказал Алексей Репников.

По его словам, нужен полный законченный цикл получения музыкального образования. «Должно быть так, чтобы ребята после школы окончили училище, а после этого завершили обучение в академии. Если бы нам получилось организовать в регионе академию музыки имени Мусоргского, то было бы замечательно. Со временем я надеюсь, что у нас появится и музыкальный театр», – подчеркнул Алексей Репников.

Гость медиацентра также обратил внимание, что помочь в становлении музыкального образования поможет проведение Международной арт-резиденции «Золотой петушок». «То, что сейчас произошло – это прям зерно. У меня есть ощущение, что оно уже проклюнулось, и цветёт, и растёт», – заметил Алексей Репников.

Отметим, что более десяти тысяч детей занимаются музыкой в Псковской области.

Напомним, Международная арт-резиденция «Золотой петушок» объединила 70 молодых музыкантов. Международный молодёжный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова дал своё первое выступление в Плюссе. Затем выступление оркестра состоялось на фестивале «Музыка на воде» в Пскове. Также молодёжный симфонический оркестр выступил в Могилёве.