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Культура

Создать высшее музыкальное учебное заведение могут в Пскове

Создать высшее музыкальное учебное заведение могут в Пскове. Об этом сообщил художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Алексей Репников

«Есть идея создать высшее учебное музыкальное заведение, над этим идёт работа. Для Пскова это будет хорошо», – сказал Алексей Репников.

По его словам, нужен полный законченный цикл получения музыкального образования. «Должно быть так, чтобы ребята после школы окончили училище, а после этого завершили обучение в академии. Если бы нам получилось организовать в регионе академию музыки имени Мусоргского, то было бы замечательно. Со временем я надеюсь, что у нас появится и музыкальный театр», – подчеркнул Алексей Репников. 

Гость медиацентра также обратил внимание, что помочь в становлении музыкального образования поможет проведение Международной арт-резиденции «Золотой петушок». «То, что сейчас произошло – это прям зерно. У меня есть ощущение, что оно уже проклюнулось, и цветёт, и растёт», – заметил Алексей Репников.

Отметим, что более десяти тысяч детей занимаются музыкой в Псковской области.

Напомним, Международная арт-резиденция «Золотой петушок» объединила 70 молодых музыкантов. Международный молодёжный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова дал своё первое выступление в Плюссе. Затем выступление оркестра состоялось на фестивале «Музыка на воде» в Пскове. Также молодёжный симфонический оркестр выступил в Могилёве.

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