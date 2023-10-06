О подготовке к беременности поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра врач-гинеколог Ирина Цуканова стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное:
- впервые в Пскове отмечают новый праздник - День беременных;
- праздник проводится два раза в год, чтобы каждая беременная женщина смогла отметить этот день (7 октября и 7 апреля);
- в Псковском перинатальном центре прошел проект «Преображение», результаты будут 7 октября в группе центра в соцсети «ВКонтакте»;
- сегодня в холле женской консультации посетительницы могли сфотографироваться в специальной фотозоне и получили подарки;
- беременность – это не болезнь, главное – правильно к ней подготовиться;
- фундамент благополучной беременности – предварительная подготовка, которую лучше начать за 2-3 месяца до беременности;
- подготовку можно пройти в перинатальном центре;
- желательный интервал между беременностями – 2-3 года;
- малыш-богатырь – не повод для большой радости: вес ребенка закладывается генетически, но питание влияет на размер;
- если хочется родить легко, не надо есть за двоих;
- кесарево – это не легкая альтернатива родам, а серьезная операция, сопряженная с риском и для ребёнка, и для матери;
- «Беременность должна быть праздником, который хочется повторить»;
- в Пскове не пользуются популярностью домашние роды;
- беременность не омолаживает.
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