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Общество

О подготовке к беременности поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра врач-гинеколог Ирина Цуканова стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра стала гостьей программы «Анамнез». Фото: ПАИ

Главное:

  • впервые в Пскове отмечают новый праздник - День беременных;
  • праздник проводится два раза в год, чтобы каждая беременная женщина смогла отметить этот день (7 октября и 7 апреля);
  • в Псковском перинатальном центре прошел проект «Преображение», результаты будут 7 октября в группе центра в соцсети «ВКонтакте»;
  • сегодня в холле женской консультации посетительницы могли сфотографироваться в специальной фотозоне и получили подарки;
  • беременность – это не болезнь, главное – правильно к ней подготовиться;
  • фундамент благополучной беременности – предварительная подготовка, которую лучше начать за 2-3 месяца до беременности;
  • подготовку можно пройти в перинатальном центре;
  • желательный интервал между беременностями – 2-3 года;
  • малыш-богатырь – не повод для большой радости: вес ребенка закладывается генетически, но питание влияет на размер;
  • если хочется родить легко, не надо есть за двоих;
  • кесарево – это не легкая альтернатива родам, а серьезная операция, сопряженная с риском и для ребёнка, и для матери;
  • «Беременность должна быть праздником, который хочется повторить»;
  • в Пскове не пользуются популярностью домашние роды;
  • беременность не омолаживает

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