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Политика

«Псковская правда» перечислила вернувшихся в медиарейтинг випов

Некоторые известные в Псковской области персоны вернулись в медиарейтинг «Псковской правды» за сентябрь 2023 года. Рейтинг составлен на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Фото здесь и далее: инфографика Кирилла Гавриленко

Также восстановила свои медиапозиции председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. В региональном рейтинге она на девятой строчке с медиаиндексом 1 586, в федеральном – на шестой с медиаиндексом 614.

В последний раз глава облздрава фигурировала в топ-30 в июне 2023 года, в топ-10 – в ноябре 2022 года. Рост её упоминаемости в СМИ связан с подведением в регионе предварительных итогов реализации нацпроекта «Здравоохранение», обсуждением ситуации с обеспечением льготными лекарствами в Псковской области и введению в регионе масочного режима для медперсонала.

В топ-30 также вернулся уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов: 11-е место, медиаиндекс 1 106. Омбудсмен активно следил за ходом избирательной кампании в регионе. В частности – общался с участниками голосования в следственном изоляторе в Пскове.

Директор и худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в региональном медиарейтинге занял 17-е место с медиаиндексом 931: в сентябре он много рассказывал о старте нового театрального сезона. Кроме того, в первом месяце осени в Пскове стартовал Пушкинский театральный фестиваль.

Также в рейтинг попал вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих (18-е место, медиаиндекс 903) и вице-губернатор Нинель Салагаева (19-е место, медиаиндекс 783). Игорь Дитрих оказался в региональном медиарейтинге благодаря работе по подготовке и проведению сентябрьской сессии регионального парламента. Нинелья Салагаева – благодаря рабочим встречам с губернатором, на которых обсуждалось развитие авиасообщения из Пскова и ситуация в региональном АПК.

Также в топ-30 вернулся председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов (27-е место, медиаиндекс 607).

Кроме того, в топ-30 вернулись депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский (25-е место, медиаиндекс 677) и председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачёва (27-е место, медиаиндекс 569). Это связано с прошедшими в регионе выборами. Спикеры были востребованы у региональных СМИ в качестве комментаторов кампании и её итогов. Вместе с этим Наталья Горбачёва принимала активное участие в работе областного штаба общественных наблюдателей.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

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